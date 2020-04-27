Denizli Büyükşehir Belediyesi kısıtlamayı avantaja çevirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Denizli Büyükşehir Belediyesi kısıtlamayı avantaja çevirdi

Denizli Büyükşehir Belediyesi kısıtlamayı avantaja çevirdi Sokağa çıkma kısıtlamasında yol çizgileri yenilendi, kanalizasyon hatları temizlendi Denizli Büyükşehir Belediyesi, dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasında hizmetlerine devam etti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi kısıtlamayı avantaja çevirdi
27.04.2020 16:22 | Son Güncelleme: 27.04.2020 16:24

Denizli Büyükşehir Belediyesi kısıtlamayı avantaja çevirdi

Sokağa çıkma kısıtlamasında yol çizgileri yenilendi, kanalizasyon hatları temizlendi

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesi, dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasında hizmetlerine devam etti. Ulaşım Dairesi Başkanlığı ve Büyükşehir DESKİ, yaya geçidi ve yol çizgisi yenilemesi ile kanalizasyon temizleme çalışması yaptı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında krizi fırsata çevirerek yaya geçidi ve yol çizgisi yenilemesi ile kanalizasyon hatları temizleme çalışması yaptı.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı, trafiğin güvenli ve düzenli bir şekilde akışının sağlanması, can ve mal kaybına yol açacak kazaların asgari seviyelere inmesi ve işaretlemelerin eksiksiz tamamlanması çalışmaları kapsamında işlek cadde ve ana arterlerde, yaya geçidi ve yol çizgileri yenileme çalışması yaptı.

Kanalizasyon hatları temizlendi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında çevre ve insan sağlığı için kentin birçok noktasında kanalizasyon hatlarında temizleme çalışması yaptı. Sokağa çıkma kısıtlamasında yolların da boş olmasını fırsata çeviren Büyükşehir DESKİ bu kapsamda sokaklarındaki kanalizasyon hatlarını temizledi.

Belediyecilik hizmetleri aksamadan sürüyor

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için yoğun bir şekilde çalışan Büyükşehir Belediyesinin belediyecilik hizmetlerini de aksatmadan sürdürdüğünü söyledi. Dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasında nöbetçi ekiplerin görevleri başında olduğunu kaydeden Başkan Zolan, "Bir yandan Büyükşehir ALO 153 ve 112 Çağrı Merkezini arayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılarken diğer yandan sokakların da boş olmasını fırsat bilerek kanalizasyon temizleme çalışmaları ile yol çizgileri yenileme çalışması yaptık. Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz belediyecilik hizmetlerini de aksatmadan sürdürüyor. Emek veren katkı sağlayan tüm arkadaşlarıma ve ayrıca evinde kalarak Kovid-19 tedbirlerine uyan değerli hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi kısıtlamayı avantaja çevirdi

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son paylaşımı duygulandırdı: Baktığın yerdeyim, ben de kal Haber
Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son paylaşımı duygulandırdı: Baktığın yerdeyim, ben de kal
Nihat Doğan'dan Nur Yerlitaş paylaşımı: Beraber iftar yapacaktık Haber
Nihat Doğan'dan Nur Yerlitaş paylaşımı: Beraber iftar yapacaktık
Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal'ın eşine 'Aptallar topluluğu' deyip engelledi Haber
Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal'ın eşine "Aptallar topluluğu"...
Son Dakika: Ünlü modacı Nur Yerlitaş, hayatını kaybetti Haber
Son Dakika: Ünlü modacı Nur Yerlitaş, hayatını kaybetti
Termometrelerin 20 dereceyi gösterdiği kentte vatandaşlar sokaklara akın etti Haber
Termometrelerin 20 dereceyi gösterdiği kentte vatandaşlar sokaklara akın etti
Koronavirüse yakalanan polis memuru hayatını kaybetti Haber
Koronavirüse yakalanan polis memuru hayatını kaybetti
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti
Kazada hayatını kaybeden gencin, okuldaki cenaze provası görüntüleri ortaya çıktı
Kazada hayatını kaybeden gencin, okuldaki cenaze provası görüntüleri ortaya çıktı
Yeni Zelanda, korona mücadelesine karşı verdiği savaşta 'zafer' ilan etti
Yeni Zelanda, korona mücadelesine karşı verdiği savaşta 'zafer' ilan etti
Türkiye'de bu işi yapan tek kişi! Balıklarına yem bulamayınca 'böcek fabrikası' kurdu
Türkiye'de bu işi yapan tek kişi! Balıklarına yem bulamayınca 'böcek fabrikası' kurdu
Yasağa rağmen sahilde spor yapan kadın, ceza kesilince polise tepki gösterdi: Sizi mahkemeye vereceğim
Yasağa rağmen sahilde spor yapan kadın, ceza kesilince polise tepki gösterdi: Sizi mahkemeye vereceğim
Vatandaşın balkondan çaldığı oyun havasına, ekipler oynayarak eşlik etti
Vatandaşın balkondan çaldığı oyun havasına, ekipler oynayarak eşlik etti
Hapishanede sosyal mesafe kuralı hiçe sayılınca ortaya ürküten görüntüler çıktı
Hapishanede sosyal mesafe kuralı hiçe sayılınca ortaya ürküten görüntüler çıktı
Merkez Bankası repo ihalesiyle piyasaya 6 milyar lira verdi
Merkez Bankası repo ihalesiyle piyasaya 6 milyar lira verdi
Son Dakika: Benzine 9 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Benzine 9 kuruş indirim geldi
Yasağa rağmen sahilde bikinisiyle güneşlenen kadın hakkında tutanak tutuldu
Yasağa rağmen sahilde bikinisiyle güneşlenen kadın hakkında tutanak tutuldu
64 yaşında hayatını kaybeden ünlü modacı Nur Yerlitaş kimdir?
64 yaşında hayatını kaybeden ünlü modacı Nur Yerlitaş kimdir?
Ev hapsinde bulunan Ronaldinho'dan ilk açıklama: Çıkınca anneme kocaman bir öpücük vereceğim
Ev hapsinde bulunan Ronaldinho'dan ilk açıklama: Çıkınca anneme kocaman bir öpücük vereceğim
Otobüse çarpan araç sürücüsü, hakimiyetini kaybederek Aksaray Yeraltı Çarşısı'na uçtu
Otobüse çarpan araç sürücüsü, hakimiyetini kaybederek Aksaray Yeraltı Çarşısı'na uçtu
Yasak sonrası Esenyurt'taki PTT kuyruğu havadan görüntülendi
Yasak sonrası Esenyurt'taki PTT kuyruğu havadan görüntülendi
Yasağın sona ermesiyle esnaf, soluğu Bayrampaşa halinde aldı
Yasağın sona ermesiyle esnaf, soluğu Bayrampaşa halinde aldı
Korona sonrası çocuklar arasında iltihaplanma vakaları uzmanları harekete geçirdi
Korona sonrası çocuklar arasında iltihaplanma vakaları uzmanları harekete geçirdi
A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör'den Survivor Aycan'a tepki
A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör'den Survivor Aycan'a tepki
Herkesi salgına karşı uyaran lokantacı, koronavirüsten hayatını kaybetti
Herkesi salgına karşı uyaran lokantacı, koronavirüsten hayatını kaybetti
Yasak sonrası pazara koşan vatandaşlar, adım atacak yer bırakmadı
Yasak sonrası pazara koşan vatandaşlar, adım atacak yer bırakmadı
Acun Ilıcalı, oyunu bırakan Nisa'ya resti çekti: Biz kimseyi zorla tutmuyoruz
Acun Ilıcalı, oyunu bırakan Nisa'ya resti çekti: Biz kimseyi zorla tutmuyoruz
Dünya Bankası, Türkiye'ye sağlık sistemi için 100 milyon dolarlık krediyi onayladı
Dünya Bankası, Türkiye'ye sağlık sistemi için 100 milyon dolarlık krediyi onayladı
Neymar'ın annesi, aşçı ile ilişkisi ortaya çıkan genç sevgilisini evden kovdu
Neymar'ın annesi, aşçı ile ilişkisi ortaya çıkan genç sevgilisini evden kovdu
Stuttgart Kickers, oynamayacakları derbinin 9 bin biletini sattı
Stuttgart Kickers, oynamayacakları derbinin 9 bin biletini sattı
FIFA, futbolda oyuncu değişikliği hakkını 5'e çıkaran teklifi IFAB'a sundu
FIFA, futbolda oyuncu değişikliği hakkını 5'e çıkaran teklifi IFAB'a sundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fahrettin Koca Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yalın Fettah Can Şeyma Subaşı Uraz Kaygılaroğlu
Spor Falcao Ali Koç Podolski Ergin Ataman Kevin Prince Boateng
Daha Fazla Mayıs Kadın Avrupa 112 Acil
Şu an buradasınız: Denizli Büyükşehir Belediyesi kısıtlamayı avantaja çevirdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.4.2020 16:57:01. #1.15#
title