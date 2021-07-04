Denizli Baro Başkanı Adnan Demirdöğer oldu
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Denizli Baro Başkanı Adnan Demirdöğer oldu

Denizli Baro Başkanı Adnan Demirdöğer oldu
Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Denizli Barosu Genel Kurul seçiminde Baro Başkanlığına Adnan Demirdöğer seçildi.

Denizli Barosu Genel Kurul seçiminde Baro Başkanlığına Adnan Demirdöğer seçildi.

Avukat Demirdöğer, mevcut başkan Müjdat İlhan ve Kerem Tahir Üzelce'nin başkanlık için yarıştığı Genel Kurulda seçim yapıldı.

Baro binasında yapılan seçimi 400 oy alan Demirdöğer kazandı.

Demirdöğer yaptığı açıklamada, "Bugün sandık başına gelen tüm meslektaşlarıma teşekkür ederim. Baromuz bizi göreve getirdi. Beraber kazandık, beraber yöneteceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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