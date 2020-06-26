Denizli ASKF'den Başkan Zolan'a ziyaret Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu yetkilileri, sorun ve sıkıntıları, bugüne kadar verilen destekler için Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a ziyarete gitti.

Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu yetkilileri, sorun ve sıkıntıları, bugüne kadar verilen destekler için Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a ziyarete gitti.

Denizli'de Amatör Spor Kulüpleri Federasyonun Başkanı Feyyaz Ceşen ve beraberindeki heyeti Osman Zolan' makamında ziyaret etti. Ziyarette Denizli ASKF Başkanı Feyyaz Ceşen ile birlikte, Ünal Coşkun, Çağatay Bostancı, Ahmet Aytekin, Mesut Bacıkoğlu ve Kenan Şenel, Mehmet Kabakçı, Ayhan Özel, Ahmet Soyel yer aldı. Ziyarette Amatör spor kulüplerinin sorun ve sıkıntılarını dile getirerek, bu zamana kadar yapılanan destekler için teşekkürlerini ilettiler.

Denizli Büyükşehir belediye Başkanı Osman Zolan Amatörlerin yanında olduklarını söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü: , "Her zaman amatör sporun yanında olduklarını belirterek, "Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ile birlikte güçlü ve güzel işler başarıldı. Amatörler için yatırım ve yardımlarımız devam edecek. Gençlerimize ve amatör spora gönül veren kulüplerimize her zaman destek olmaya devam edeceğiz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA