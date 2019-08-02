DENİZLİ 9. Taş Heykel Kolonisi sona erdi

9. Taş Heykel Kolonisi sona erdi

DENİZLİ'de Büyükşehir Belediyesi ve Kömürcüoğlu Kültür Sanat Turizm ve Tanıtım Vakfı işbirliğiyle bu yıl 9'ncusu düzenlenen Taş Heykel Kolonisi sona erdi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Kömürcüoğlu Mermer işbirliğinde düzenlenen 9. Taş Heykel Kolonisi sona erdi. 1 Temmuz'da başlayan ve 3 üniversitede görev yapan 6 heykeltıraşın 1 ay boyunca yaptıkları çalışma sonucunda ortaya çıkan eserler düzenlenen kapanış programıyla beğeniye sunuldu.

Taş Heykel Kolonisi'nin kapanış programına; Denizli Valisi Hasan Karahan, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Kömürcüoğlu Kültür Sanat Turizm ve Tanıtım Vakfı Başkanı Nihat Kömürcüoğlu, koloniye katılan sanatçılarla çok sayıda davetli katıldı.

ETKİNLİK, TÜRK HEYKELTRAŞLARA EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Kömürcüoğlu Kültür Sanat Turizm ve Tanıtım Vakfı Başkanı Nihat Kömürcüoğlu, 9.'sunu düzenledikleri etkinliğin onur ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek "2011 yılında heykel kolonisini başlattığımızda bu kadar güzel olacağını bilmiyorduk. Her geçen gün buradaki heyecanımız arttı ve bugünlere geldik. Aslında bu uluslararası bir heykel kolonisiydi, ilk başlangıcımız oydu. Bu yıl bir değişiklik yaptık. Sadece Türkiye üniversitelerinden yeni mezun olmuş heykeltıraşlarımıza olanak sağlamak istedik. Bu yıl 6 heykeltıraş arkadaşımız ile kolonimizi bitirdik. Bir ayda ortaya koydukları heykellerin sizlerin de beğenisini kazanacağına inanıyorum" dedi.

"SANATSAL ÇALIŞMALARA DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, kentin bu tür sanat etkinlikleriyle iç içe olması gerektiğini kaydederek, "Birçok antik kent olan şehrimizde bu sanat ve kültürün, heykel sanatının da olması gerektiği düşüncesiyle Nihat Kömürcüoğlu'yla uzun yıllardır beraber yürüyoruz. O günden bugüne kadar birçok güzel eser ortaya çıktı. Bu işin kahramanı Nihat Kömürcüoğlu beydir. Bu sevdayla yola çıkanların da önünü açmak, yanında olmak, sahip çıkmak, destek vermek gerekiyor. Biz sanatsal çalışmalara destek vermeye devam edeceğiz. Sanatla, kültürle iç içe olan bir şehre giden bu yolda yürümek gerekir. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak bunu gerçekleştirmeye çalıştık" diye konuştu.

EŞİTSİZLİKLERE DENİZATI HEYKELİYLE DİKKAT ÇEKTİ

İnsanların birbirine yaptıkları eşitsizliklere dikkat çekmek amacıyla denizatı heykeli yapan Bengisu Kınay, "Denizatlarında erkekler doğum yapıyor. Burada küçük bir ironiyi temsilen verdiğim bir mesaj var. Hem kadınlara hem erkeklere eşitsizlik var aslında, hepimiz birbirimize saldırıyoruz. Kadınlar erkeklere, erkekler erkeklere, kadınlar kadınlara çok fazla saldırıyor. Aslında bu heykelde ikisinin birleşimi var, doğurganlık ve erkek. İnsanların birbirine yaptığı eşitsizlikler var maalesef. Bunlara dikkat çekmek için bunu yaptım" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından koloniye katılan sanatçılara plaketleri verildi. Etkinlik, protokol üyelerinin eserleri incelemesinin ardından yapılan konserle sona erdi.

Kaynak: DHA