Denizli'de sulama kanalında sörf
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Denizli'de sulama kanalında sörf

Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Haberler | Güncel

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan Tibet Mutlutaş (24), sulama kanalında sörf yaptı.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan Tibet Mutlutaş (24), sulama kanalında sörf yaptı. Mutlutaş'ın, arazi aracına bağladığı ip yardımıyla sörf yaptığı görüntüleri, sosyal medyada ilgi çekti.

Denizli'de ekstrem sporlarla ilgilenen tekstilci Tibet Mutlubaş, sörf tutkusunu kente taşıdı. Türkiye'nin birçok noktasında paraşütle sörf yapan Mutlubaş, bu kez Pamukkale'de Vali Recep Yazıcıoğlu Gökpınar Barajı kıyısındaki sulama kanalında da yapmaya karar verdi. Kanalın yanındaki yolda seyreden UTV'ye bağlanan ipe tutunan Mutlubaş'ın kanalda yaptığı akrobatik hareketleri arkadaşları tarafından cep telefonu kameralarına kaydedildi. Mutlutaş'ın sörf yaptığı görüntüler, sosyal medyada da ilgi topladı.Su kanalında eşsiz bir sörf deneyim yaşadığını belirten Mutlubaş, "Denizli'de, maalesef deniz olmadığı için aklımıza su kanalında sörf yapmak geldi. Sörf sporunda orman ve suyu bir araya getirmek istedik. Kask takıp güvenlik önlemlerimizi aldık. Su kanalında UTV yardımıyla board üzerinde sörf yaptık. Arkadaşım Ozan Aydemir ve sörf sporcusu Süleyman Atlı da bana eşlik etti. Çok heyecanlı ve güzeldi. Çok keyifliydi, harika bir deneyim oldu. Sosyal medyada da çok beğenildi" dedi.


Denizli'de sulama kanalında sörf
Denizli'de sulama kanalında sörf
Denizli'de sulama kanalında sörf
Denizli'de sulama kanalında sörf
Denizli'de sulama kanalında sörf
Denizli'de sulama kanalında sörf
Denizli'de sulama kanalında sörf
Denizli'de sulama kanalında sörf
Denizli'de sulama kanalında sörf
Denizli'de sulama kanalında sörf
Denizli'de sulama kanalında sörf
Denizli'de sulama kanalında sörf

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat

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