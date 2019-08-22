Denize giren Zehra Çilingiroğlu, bikinisinin azizliğine uğradı

22.08.2019 12:08

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra, önceki gün Çeşme Dalyan'daki bir beachte görüntülendi. Çilingiroğlu, mavi bikinisi ve farkında olmadan verdiği göğüs frikiğiyle dikkat çekti.

TATİLİN TADINI ÇIKARIYOR

Mekana bir kız arkadaşıyla giden Zehra, uzun süre güneşlendikten sonra sıcaktan bunalıp kendini serin sulara bıraktı. Bir süre tek başına kulaç attıktan sonra yeniden arkadaşının yanına dönen Çilingiroğlu'nun neşesi de yerindeydi.

BİKİNİSİNİN AZİZLİĞİNE UĞRADI

Öte yandan mavi renkli bir bikini tercih eden Zehra Çilingiroğlu, bikinisinin azizliğine uğradı. Zehra, farkında olmadan göğüs frikiği verdi.

ZEHRA ÇİLİNGİROĞLU KİMDİR?

15 Ocak 1998 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Annesi ünlü sanatçı Hülya Avşar babası ise Kaya Çilingiroğlu'dur. Baba tarafından aslen Trabzon Sürmene, anne tarafından ise aslen Ardahan'lıdır.

Zehra Çilingiroğlu, Amerika Londra Westminster Üniversitesi'nde eğitim görmüştür. Oğlak burcu olan Çilingiroğlu geçmişte Mert Yazıcıoğlu, Eray Ölçüm, Alaaddin Kadayıfçıoğlu, Sercan Yaşar, Yasin Akkanat gibi isimlerle aşk yaşamıştır.