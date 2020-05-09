"Denize gireceğim" diyerek evden ayrılan doktor kayboldu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, 2 gün önce "Denize gireceğim" diyerek evden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan doktor Orhan Bican için arama çalışması başlatıldı. Elbiseleri deniz kıyısında bulunan Bican'ın izine henüz rastlanamadı.