DENİZE DÜŞTÜ, POLİS KURTARDI
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DENİZE DÜŞTÜ, POLİS KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE'de kordon boyunda denize düşen Ramazan Bozkurt'u (80) polis kurtardı.

ÇANAKKALE'de kordon boyunda denize düşen Ramazan Bozkurt'u (80) polis kurtardı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Bozkurt, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Cevatpaşa Mahallesi Kayserili Ahmetpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında polis bariyerleriyle çevrilip 1 Haziran'a kadar kapatılan kordon boyuna giren Ramazan Bozkurt, denize düştü. Suda hareketsiz yatan Bozkurt'u gören vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen bir polis memuru denize atlayarak, Ramazan Bozkurt'u diğer polislerin yardımıyla denizden çıkardı.

Sağlık ekibinin ilk müdahaleyi yaptığı Bozkurt, ambulansla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

DENİZE DÜŞTÜ, POLİS KURTARDI
DENİZE DÜŞTÜ, POLİS KURTARDI
DENİZE DÜŞTÜ, POLİS KURTARDI
DENİZE DÜŞTÜ, POLİS KURTARDI
DENİZE DÜŞTÜ, POLİS KURTARDI
DENİZE DÜŞTÜ, POLİS KURTARDI
DENİZE DÜŞTÜ, POLİS KURTARDI
DENİZE DÜŞTÜ, POLİS KURTARDI
DENİZE DÜŞTÜ, POLİS KURTARDI
DENİZE DÜŞTÜ, POLİS KURTARDI
DENİZE DÜŞTÜ, POLİS KURTARDI
DENİZE DÜŞTÜ, POLİS KURTARDI
DENİZE DÜŞTÜ, POLİS KURTARDI
DENİZE DÜŞTÜ, POLİS KURTARDI
DENİZE DÜŞTÜ, POLİS KURTARDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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