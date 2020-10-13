Denizde boğulmaktan son anda kurtarılan kadın, kendisini çeken gazetecilere küfür etti

İzmir'de alkollü olduğu iddia edilen bir kadın, dengesini kaybederek denize düştü. Genç kadının boğulma tehlikesi geçirdiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu deniz polislerine bildirdi. Bölgeye gelen polisler kadını kurtarırken, deniz botuyla kıyıya getirilen kadın, kendisini görüntüleyen gazetecilere küfür etti.