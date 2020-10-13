Denizde boğulmaktan son anda kurtarılan kadın, kendisini çeken gazetecilere küfür etti
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Denizde boğulmaktan son anda kurtarılan kadın, kendisini çeken gazetecilere küfür etti

13.10.2020 02:03 | Son Güncelleme: 13.10.2020 09:00

İzmir'de alkollü olduğu iddia edilen bir kadın, dengesini kaybederek denize düştü. Genç kadının boğulma tehlikesi geçirdiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu deniz polislerine bildirdi. Bölgeye gelen polisler kadını kurtarırken, deniz botuyla kıyıya getirilen kadın, kendisini görüntüleyen gazetecilere küfür etti.

İzmir'in Konak ilçesinde, Alsancak Vapur İskelesi yakınında meydana gelen olayda iddiaya göre, alkollü olduğu ileri sürülen Ş.K., dengesini kaybederek denize düştü. Ş.K.'yı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Boğulma tehlikesi geçiren Ş.K., deniz polisinin müdahalesi ile kurtarıldı.

GAZETECİLERE KÜFÜR ETTİ

Deniz polisinin botu ile kıyıya getirilen Ş.K., kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi. Gazetecilere hakaret yağdıran Ş.K., ayakta tedavi edildikten sonra serbest bırakıldı.

Denizde boğulmaktan son anda kurtarılan kadın, kendisini çeken gazetecilere küfür etti
Denizde boğulmaktan son anda kurtarılan kadın, kendisini çeken gazetecilere küfür etti
Denizde boğulmaktan son anda kurtarılan kadın, kendisini çeken gazetecilere küfür etti
Denizde boğulmaktan son anda kurtarılan kadın, kendisini çeken gazetecilere küfür etti
Denizde boğulmaktan son anda kurtarılan kadın, kendisini çeken gazetecilere küfür etti
Denizde boğulmaktan son anda kurtarılan kadın, kendisini çeken gazetecilere küfür etti
Denizde boğulmaktan son anda kurtarılan kadın, kendisini çeken gazetecilere küfür etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

Haber Yorumları (4)
EÜZÜBİLLAHİMİNEŞŞEYTANİRACİM BİSMİLLAHİRRAHMANİR: Keşke KURTARMASALARDI. Kurtulduğuna üzülmüştür onun için küfür etmiştir.
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KADINA HAK YOK: gazeteciye çekme deyince ''''''alkollü olduğu ileri sürülen '''' . . . kadınları aciz göstermek haberin kıralı dimi . .
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GS: Bırakacaksın boğulacak, tipe bak triplere bak.
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