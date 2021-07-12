Denizde romantik anlar! Sevgilisini öpücüklere boğdu
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Denizde romantik anlar! Sevgilisini öpücüklere boğdu

Denizde romantik anlar! Sevgilisini öpücüklere boğdu
Snob Magazin - Haberler | Magazin

'Sadakatsız'in Selçuk'u Tarık Emir Tekin, sevgilisi Sofia ile Bodrum'da görüntülendi. Kendilerini serin sulara bırakan çiftten Tekin, Sofia'yı öpücüklere boğdu. İşte o kareler...

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Şevval Sam'ın kendisi gibi oyuncu olan oğlu 24 yaşındaki Tarık Emir Tekin, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Sofia ile birlikte soluğu Bodrum'da aldı.

Sofia ile birlikte Bodrum Yalıkavak'daki bir plajda görüntülenen oyuncu, romantik anlar yaşadığı sevgilisini öpmeye doyamadı.

Birlikte güzel vakit geçiren ünlü çift, gazetecilerin kendilerini görüntülediğini fark ettiğinde ise istiflerini bozmadılar.

Denizde romantik anlar! Sevgilisini öpücüklere boğdu
Denizde romantik anlar! Sevgilisini öpücüklere boğdu
Denizde romantik anlar! Sevgilisini öpücüklere boğdu

Kaynak: Snob Magazin

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