DENİZDE KAYBOLMUŞTU; CANSIZ BEDENİ BULUNAN İSA BAYDAL, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
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DENİZDE KAYBOLMUŞTU; CANSIZ BEDENİ BULUNAN İSA BAYDAL, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

FATİH, Samatya Sahili'nde tekne ile denize açıldıktan sonra kaybolan ve cansız bedeni 2 gün sonra, kaybolduğu yerin yakınlarında bulunan İsa Baydal, son yolculuğuna uğurlandı.

FATİH, Samatya Sahili'nde tekne ile denize açıldıktan sonra kaybolan ve cansız bedeni 2 gün sonra, kaybolduğu yerin yakınlarında bulunan İsa Baydal, son yolculuğuna uğurlandı.

Fatih Samatya Sahili'nde 3 gün önce gece saatlerinde İsa Baydal (25), kardeşi Onur Baydal ve yanlarındaki iki kişiyle tekneyle denize açılmış, Baydal tekneden denize atladıktan sonra gözden kaybolmuştu. 2 gün boyunca devam eden arama kurtarma çalışmalarının ardından dün akşam İsa Baydal'ın cansız bedenine ulaşıldı. İsa Baydal, ikindi vakti Bayrampaşa Terazidere Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası yakınları ve arkadaşları tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Namaz öncesinde İsa Baydal için helallik alınırken, yakınlarının oldukça üzgün olduğu görüldü. Baba Fedai Baydal, namaz sonrasında cenazeye gelen İsa Baydal'ın polis arkadaşlarının taziyelerini kabul etti. İsa Baydal, kılınan cenaze namazı sonrası omuzlara alınarak cenaze aracına konuldu. Baydal'ın cenazesi defnedilmek üzere Ayazma Mezarlığı'na götürüldü.

DENİZDE KAYBOLMUŞTU; CANSIZ BEDENİ BULUNAN İSA BAYDAL, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
DENİZDE KAYBOLMUŞTU; CANSIZ BEDENİ BULUNAN İSA BAYDAL, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
DENİZDE KAYBOLMUŞTU; CANSIZ BEDENİ BULUNAN İSA BAYDAL, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
DENİZDE KAYBOLMUŞTU; CANSIZ BEDENİ BULUNAN İSA BAYDAL, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
DENİZDE KAYBOLMUŞTU; CANSIZ BEDENİ BULUNAN İSA BAYDAL, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
DENİZDE KAYBOLMUŞTU; CANSIZ BEDENİ BULUNAN İSA BAYDAL, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
DENİZDE KAYBOLMUŞTU; CANSIZ BEDENİ BULUNAN İSA BAYDAL, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
DENİZDE KAYBOLMUŞTU; CANSIZ BEDENİ BULUNAN İSA BAYDAL, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
DENİZDE KAYBOLMUŞTU; CANSIZ BEDENİ BULUNAN İSA BAYDAL, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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