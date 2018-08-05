Denizde Kaybolan Gencin Cesedi Bulundu
Sakarya'nın Karasu ilçesinde, denizde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde, denizde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı.
Alınan bilgiye göre, dün ailesiyle geldiği Denizköy Mahallesi mevkisindeki plajda denize giren Muhammet Enes Kalkan (22), bir süre sonra dalgalara kapılarak gözden kayboldu.
Durumun bildirilmesi üzerine Kalkan'ın kaybolduğu bölgede arama çalışması başlatıldı.
Kalkan'ın cesedi, sabah saatlerinde kaybolduğu yerden 3 kilometre uzaklıkta sahile vurmuş halde bulundu.
Gencin cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Karasu Devlet Hastanesi morguna gönderildi.