Denizde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu
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Denizde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

Denizde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu
Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun Tan - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde dün amcasıyla birlikte girdiği denizde dalgalarla açığa sürüklenerek gözden kaybolan Ahmet Enes Elmas'ın (19) bugün cesedi bulundu.

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde dün amcasıyla birlikte girdiği denizde dalgalarla açığa sürüklenerek gözden kaybolan Ahmet Enes Elmas'ın (19) bugün cesedi bulundu.

Dün saat 13.00 sıralarında Kandıra Babalı Mahallesi'ndeki Tuzağzı Plajı'nda denize giren Yusuf Elmas ve yeğeni Ahmet Enes Elmas dalgaların arasında kayboldu. Amca ve yeğenin kaybolduğunu anlayan yakınlarının ihbarı üzerine bölgede jandarma, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri gelerek arama başlatıldı. Yusuf Elmas yapılan arama çalışması sonucu baygın halde bulundu. Ancak ambulans ile hastaneye götürüldüğü sırada hayatını kaybetti. Denizde kaybolan Ahmet Enes Elmas'ın ise bugün cansız bedenine ulaşıldı. Gencin cesedi ekipler tarafından denizden çıkarılarak morga kaldırıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun Tan

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