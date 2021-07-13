Denizde kaybolan gencin ailesinin endişeli bekleyişi sürüyor
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Denizde kaybolan gencin ailesinin endişeli bekleyişi sürüyor

Denizde kaybolan gencin ailesinin endişeli bekleyişi sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ablasıyla birlikte denize girmek için gittiği Evrenseki Halk plajında denizde kaybolan 15 yaşındaki Barış Alagöz'ü arama çalışmaları devam ediyor.

Ablasıyla birlikte denize girmek için gittiği Evrenseki Halk plajında denizde kaybolan 15 yaşındaki Barış Alagöz'ü arama çalışmaları devam ediyor.

Dün gece başlayan ve bugün akşam saatlerine kadar devam eden çalışmalardan sonuç alınamadı. Gencin ailesinin sahildeki endişeli bekleyişi sürerken Sahil Güvenlik Komutanlığı DEGAK timi, Helikopter, Drone, 4315 ve 4311 kontrol botları ile arama çalışmaları devam ediyor.

Dün saat 18.00 sıralarında ablasıyla birlikte denize girmek için Evrenseki'de bulunan Manavgat Belediyesi Halk Plajına gelen IMKB Ticaret Meslek Lisesi 10. Sınıf öğrencisi Barış Alagöz denize girdiği sırada ortadan kayboldu. Ablasının tüm aramasına rağmen bulamadığı Barış Alagöz için, Çolaklı Jandarma ekipleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Dün akşam gecenin ilerleyen saatlerine kadar yapılan aramalardan sonuç alınamadı.

Havanın aydınlanmasıyla birlikte arama çalışmaları kaldığı yerden yeniden başladı. Sahil Güvenlik Komutanlığı DEGAK ( Dalış-Eğitim-Güvenlik-Arama-Kurtarma) timi, helikopter, drone, 4315 ve 4311 kontrol botları tarafından yapılan aramalarda şu ana kadar sonuç alınamadı.

"Ailenin endişeli bekleyişi"

Barış Alagöz'ün anne ve babasının yanı sıra çok sayıda akrabası Evrenseki sahilindeki arama çalışmalarını yerinde takip ediyor. Yakınları anne ve babayı oğullarının ölmediği konusunda teskin etmeye çalışıyor. Bekleyenlerin sayısı her geçen dakika artarken, endişeli bekleyiş sürüyor. - ANTALYA

Denizde kaybolan gencin ailesinin endişeli bekleyişi sürüyor
Denizde kaybolan gencin ailesinin endişeli bekleyişi sürüyor
Denizde kaybolan gencin ailesinin endişeli bekleyişi sürüyor
Denizde kaybolan gencin ailesinin endişeli bekleyişi sürüyor
Denizde kaybolan gencin ailesinin endişeli bekleyişi sürüyor
Denizde kaybolan gencin ailesinin endişeli bekleyişi sürüyor
Denizde kaybolan gencin ailesinin endişeli bekleyişi sürüyor
Denizde kaybolan gencin ailesinin endişeli bekleyişi sürüyor
Denizde kaybolan gencin ailesinin endişeli bekleyişi sürüyor
Denizde kaybolan gencin ailesinin endişeli bekleyişi sürüyor
Denizde kaybolan gencin ailesinin endişeli bekleyişi sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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