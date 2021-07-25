Denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor
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Denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

Denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kastamonu'nun Abana ilçesinde dün öğleden sonra serinlemek için girdiği denizde kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor.

Kastamonu'nun Abana ilçesinde dün öğleden sonra serinlemek için girdiği denizde kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor.

Kastamonu'dan arkadaşı ile birlikte Abana ilçesine gelerek serinlemek için denize giren lise öğrencisi Serhat Özcan'ın (18), bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kaybolması üzerine arama çalışması başlatıldı. Dün akşamüzerine kadar yapılan arama çalışmalarında ekipler bir sonuç elde edemedi. Havanın kararması üzerine ara verilen arama çalışmalarına, sabahın erken saatlerinde yeniden başlandı. Denizde kaybolan Serhat Özcan'ın arama çalışmalarına Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı 3. dalış timi, İnebolu Sahil Güvenlik Komutanlığı, Abana Belediyesi cankurtaran ekipleri ile AFAD ve emniyet güçleri katıldı.

Özcan'ın ailesinin sahilde bekleyişi sürüyor

Öte yandan kayıp haberi duyar duymaz Kastamonu'dan Abana ilçesine gelen Serhat Özcan'ın ailesi ise denizde devam eden arama çalışmalarını yakından takip ediyor. Serhat Özcan'ın halası, "Yüzmeyi bilemeyen denize girmesin, bizler yandık. Allah kimsenin başına vermesin. Serhat denize arkadaşıyla geldi. Arkadaşı kurtulmuş fakat deniz Serhat'ı içeriye doğru almış. Dalga alıp gitmiş. Ekipler dünden beri seferber oldular ama hala bulamadılar. Serhat halı yıkamacıda çalışıyordu. Babası da bir kafede, annesi de günlük işlere gidiyordu. Bu şekilde geçinip gidiyorlardı. Kimseye bir zararları yoktu. Bir tek kardeşi var. Konuşmaya halim kalmadı, çok üzgünüz. Biz dirisinden vazgeçtik, ölüsünü istiyoruz. Dirisi yok bari en azından ölüsü olsun, bir mezarı olsun" diye konuştu.

Arama çalışmalarına hem havadan, hem de karadan destek veriliyor. - KASTAMONU

Denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor
Denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor
Denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor
Denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor
Denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor
Denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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