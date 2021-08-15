Son dakika haberleri! Denizde kaybolan çocuk için havadan da arama çalışması başlatıldı
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Son dakika haberleri! Denizde kaybolan çocuk için havadan da arama çalışması başlatıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Bartın'da dört gün önce denizde kaybolan 9 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları için bölgeye helikopter sevk edildi.

Bartın'da dört gün önce denizde kaybolan 9 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları için bölgeye helikopter sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, 9 yaşındaki Doğukan Yaylacı, geçen salı günü saat 12.00 sıralarında Bartın merkez Büyükkızılkum plajında kimseden habersiz tek başına denize girdi. Daha sonra ailesi tarafından durum fark edildi. 9 yaşındaki Doğukan'ın bulunamaması üzerine Sahil Güvenlik dalgıç ekiplerince denizden, jandarma ve AFAD ekiplerince karadan arama başlatıldı. Halen devam eden arama kurtarma çalışmalarında Sahil Güvenlik Komutanlığı helikopteri de destek için bölgeye gelerek, havadan arama çalışmalarına başladı.

Son dakika haberleri! Denizde kaybolan çocuk için havadan da arama çalışması başlatıldı
Son dakika haberleri! Denizde kaybolan çocuk için havadan da arama çalışması başlatıldı
Son dakika haberleri! Denizde kaybolan çocuk için havadan da arama çalışması başlatıldı
Son dakika haberleri! Denizde kaybolan çocuk için havadan da arama çalışması başlatıldı
Son dakika haberleri! Denizde kaybolan çocuk için havadan da arama çalışması başlatıldı
Son dakika haberleri! Denizde kaybolan çocuk için havadan da arama çalışması başlatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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