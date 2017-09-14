Denizde Kalp Krizi Geçiren Kadın Öldü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde girdiği denizde kalp krizi geçiren 77 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Manavgat'ın Çolaklı Mahallesi'nde bulunan bir tesiste tatil yapan 77 yaşındaki Eride Yorulmazer, girdiği denizde kalp krizi geçirdi. Çevredekiler tarafından denizden çıkartılan Yorulmazer'e vatandaşlar kalp masajı yaparken, olay yerine sağlık ekibi çağrıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan kadın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



(Arif Kaplan / İHA)