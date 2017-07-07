Denizde Fenalaşan Rus Turist Öldü

ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde serinlemek için girdiği denizde fenalaşıp, boğulma tehlikesi geçiren Rus turist hayatını kaybetti.



Tosmur sahilinde serinlemek için denize giren Rus tatilci 55 yaşındaki Artur Ovsepyan, bir süre yüzdükten sonra suda batıp çıkmaya başladı. Çevredekilerin fark ettiği Ovsepyan, kumsala çıkarıldı. Çağırılan ambulansta ilk müdahalesi yapılan Ovsepyan, Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Artur Ovsepyan, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.



Rus turistin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. - Alanya