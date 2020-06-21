Babalar Günü'nde dayanılmaz acı: Baba denizde boğuldu, oğlu kayboldu
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Babalar Günü'nde dayanılmaz acı: Baba denizde boğuldu, oğlu kayboldu

Adana'da Babalar Günü'nde denize giren baba ve oğlun güzel günleri kabusa döndü. Boğulma tehlikesi geçiren oğlunu kurtarmak için denize giren baba boğularak hayatını kaybederken oğlu ise kayboldu.

21.06.2020 18:22 | Son Güncelleme: 21.06.2020 19:10

Adana'nın Karataş ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren oğlunu kurtarmak isteyen baba hayatını kaybetti, evladı kayboldu.

OĞUL BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRİNCE BABA, KURTARMAK İSTEDİ

Alınan bilgiye göre, Karataş sahilinde denize giren Ali Ercak Karayiğit, kıyıdan uzaklaşınca boğulma tehlikesi geçirdi. Denizde bulunan baba Habib Karayiğit ise oğlunu kurtarmak istedi.

Babalar Günü'nde dayanılmaz acı: Baba denizde boğuldu, oğlu kayboldu

BABANIN CANSIZ BEDENİ BULUNDU, OĞUL KAYIP

Ancak oğlunu kurtarmak isteyen baba gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların polisi aramasıyla olay yerine sahil güvenlik ekipleri geldi. Ekipler yaptıkları aramada babanın cansız bedenini buldu. Denizde kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor.

Babalar Günü'nde dayanılmaz acı: Baba denizde boğuldu, oğlu kayboldu
Babalar Günü'nde dayanılmaz acı: Baba denizde boğuldu, oğlu kayboldu
Babalar Günü'nde dayanılmaz acı: Baba denizde boğuldu, oğlu kayboldu

Kaynak: İHA

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