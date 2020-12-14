Denizde, çuvala dolanan yavru deniz kaplumbağası kurtarıldı

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, denizdeki çuvala dolanarak su üzerinde kıvranan yavru deniz kaplumbağası, bir vatandaş tarafından kurtarıldı.

Datça ilçe merkezine 25 kilometre mesafede, Palamutbükü sahilinde bugün öğle saatlerinde denizin ortasında çırpınırken fark edilen yavru deniz kaplumbağasının yardımına, emekli inşaat mühendisi Ahmet Yıldırım (51) yetişti. Dalgalı ve soğuk sulara aldırmadan denize giren Yıldırım, çuvala dolanan yavru deniz kaplumbağasına ulaşarak sahile çıkardı. Nefes almakta zorlanan caretta caretta cinsi deniz kaplumbağasının boynuna ve yüzgeçlerine dolanan çuvalı makasla keserek kurtaran Yıldırım, bir yandan da bir veteriner hekime telefonla ulaşıp, ne yapacağı konusunda bilgi aldı. Veterinerin yönlendirmesi üzerine; Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) ile görüşen Yıldırım, yetkililerin talimatı doğrultusunda kontrol ettiği ve herhangi bir yara izine rastlamadığı kaplumbağasını hiç vakit kaybetmeden denize bırakarak, kurtulmasını sağladı. Denize bırakılan yavru kaplumbağa, suya dalıp gözden kayboldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet ÇİL