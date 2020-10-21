Denizde çırpınan kızını kurtardı, kendisi boğuldu
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Denizde çırpınan kızını kurtardı, kendisi boğuldu

21.10.2020 20:59 | Son Güncelleme: 21.10.2020 21:02
Denizde çırpınan kızını kurtardı, kendisi boğuldu

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, denizde boğulma tehlikesi geçiren kızını kurtaran Ferit Tuşan (56), kendisi boğuldu.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, denizde boğulma tehlikesi geçiren kızını kurtaran Ferit Tuşan (56), kendisi boğuldu.

Olay, saat 15.30 sıralarında Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle tatile gelen Ferit Tuşan, kızı Kamile Tuşan (12) ile sahile gitti. Kızının denize girdikten bir süre sonra çırpınmaya başladığını fark eden baba Ferit Tuşan, çocuğunu kurtarmak için suya girdi. Kamile'yi kurtaran Ferit Tuşan, kendisi boğulma tehlikesi geçirdi. Cankurtaran yardımıyla denizden çıkarılan Ferit Tuşan, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilçedeki özel bir hastaneye götürüldü. Hastanede tedaviye alınan Ferit Tuşan, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Babasının kurtardığı Kamile Tuşan'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burcu MUTLU

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