Denizde cesedi bulunan hastane görevlisi son yolculuğuna uğurlandı
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Denizde cesedi bulunan hastane görevlisi son yolculuğuna uğurlandı

Denizde cesedi bulunan hastane görevlisi son yolculuğuna uğurlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Pazartesi günü kaybolan ve dün deniz kıyısında cesedi bulunan 55 yaşındaki hastane görevlisi Murat Aydemir son yolculuğuna uğurlandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Pazartesi günü kaybolan ve dün deniz kıyısında cesedi bulunan 55 yaşındaki hastane görevlisi Murat Aydemir son yolculuğuna uğurlandı.

Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Kestaneci Mahallesinde ikamet eden ve iddiaya göre Pazartesi günü kayıplara karışan Murat Aydemir (55) için ailesi kayıp ihbarında bulundu. Emniyet yetkililerine bilgi veren aile 4 gün boyunca haber bekledi. Dün ilçeye bağlı Uzunkum Caddesi'nde çevredeki vatandaşlar tarafından deniz kıyısında erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından cenaze ceset torbasına alınarak inceleme yapılması üzerine Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

4 gündür kayıp olan Murat Aydemir'in ailesi teşhis üzerine morga geldi. Murat Aydemir'in eşi Melek Aydemir ve yakınları cesedi teşhis ederek, cesedin hastane çalışanı Murat Aydemir'e ait olduğu belirlendi. Aydemir'in cansız bedenini gören aile bireyleri sinir krizi geçirerek gözyaşlarına boğuldu.

Hastanede tören düzenlendi

Kdz. Ereğli Devlet Hastanesinde temizlik görevlisi olarak çalışan Murat Aydemir için hastane önünde tören düzenlendi. Törene, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi personeli ve Murat Aydemir'in ailesi katıldı.

Aydemir'in cenazesi daha sonra Kestaneci Mahallesi Camii önüne getirildi. Burada alınan helallik sonrası cenaze namazı kılındı. Son yolculuğuna uğurlanan Murat Aydemir, Kestaneci Mahallesi mezarlığında toprağa verildi. - ZONGULDAK

Denizde cesedi bulunan hastane görevlisi son yolculuğuna uğurlandı
Denizde cesedi bulunan hastane görevlisi son yolculuğuna uğurlandı
Denizde cesedi bulunan hastane görevlisi son yolculuğuna uğurlandı
Denizde cesedi bulunan hastane görevlisi son yolculuğuna uğurlandı
Denizde cesedi bulunan hastane görevlisi son yolculuğuna uğurlandı
Denizde cesedi bulunan hastane görevlisi son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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