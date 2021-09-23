Denizde boğulmak üzere olan köpeği balıkçılar böyle kurtardı - Haberler
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Denizde boğulmak üzere olan köpeği balıkçılar böyle kurtardı

İhlas Haber Ajansı / Alper Tüydeş - Haberler | Güncel

Denizde boğulmak üzere olan köpeği balıkçılar böyle kurtardı Bursa'da denizin ortasında yüzmekten yorulup boğulmak üzere olan köpeği balıkçılar son anda kurtardı.

BURSA (İHA) - Denizde boğulmak üzere olan köpeği balıkçılar böyle kurtardı

BURSA - Bursa'da denizin ortasında yüzmekten yorulup boğulmak üzere olan köpeği balıkçılar son anda kurtardı. O anlar ise kameraya yansıdı.

Karacabey açıklarında denizde hareket eden bir cisim gören balıkçılar, tekne ile yanına yaklaştıklarında, yüzmekten bitkin düşmüş bir köpek gördü. Tekneyle yanına kadar giden balıkçılar, köpeği sudan çıkararak tekneye aldı. Havanın serin olması sebebiyle üşüyen köpeği kurulayan balıkçılar, daha sonra karnını doyurdu. Denizden çıkardıkları köpeği kıyıya bırakan balıkçılar, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Denizde boğulmak üzere olan köpeği balıkçılar böyle kurtardı

Denizde boğulmak üzere olan köpeği balıkçılar böyle kurtardı

Denizde boğulmak üzere olan köpeği balıkçılar böyle kurtardı

Denizde boğulmak üzere olan köpeği balıkçılar böyle kurtardı
İhlas Haber Ajansı / Alper Tüydeş - Son Dakika Haberleri
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