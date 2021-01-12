Denizde bile maskeli
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Denizde bile maskeli

12.01.2021 14:24 | Son Güncelleme: 12.01.2021 14:29
Denizde bile maskeli

Kamera karşısına geçtiği Love Island adlı TV şovuyla ünlenen Montana Brown, bir süredir Barbados'ta Bridgetown'da yeni yıl tatilinde.

Kamera karşısına geçtiği Love Island adlı TV şovuyla ünlenen Montana Brown, bir süredir Barbados'ta Bridgetown'da yeni yıl tatilinde. 25 yaşındaki Brown, önceki gün de arkadaşlarıyla birlikte çıktığı tekne gezintisinde görüntülendi.Bir haftadan fazladır tatilde olan Montana Brown, önceki gün de arkadaşlarıyla birlikte çıktığı tekne turunda görüntülendi. Balık avlamaya giden grup, teknede geçirdiği zamanlar dışında koronavirüs önlemi olarak maske takmayı da ihmal etmedi. Montana Brown, teknede geçirdiği günün ardından ötele dönerken hemen maskesini taktı. Denizin içinde yürüdüğü anlarda da mavi renkli maskesini çıkarmadı.Brown'ın İngiltere'deki seyahat yasaklarına rağmen böyle bir tatile çıkması sosyal medyada da tartışma konusu olmuştu. Genç yıldız da bu tartışma ve eleştiriler üzerine bir açıklama yaptı.ontana Brown, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, tatile seyahat yasaklarının başlamasından önce ailesiyle birlikte çıktığını anlattı. Söylendiği gibi Dubai'de olmadığını belirten Montana Brown, İngiltere'deki seyahat kısıtlamaları nedeniyle ülkeye dönmek yerine Barbados'ta kalma kararı aldıklarını da ekledi.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Mike Pence Ziya Selçuk Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Ivana Sert Murat Dalkılıç Gonca Vuslateri
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Samet Aybaba Rıza Çalımbay Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Kaza Kongre Twitter Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Denizde bile maskeli - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 14:30:41. #1.15#
title