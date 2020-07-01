Denizde akıntıya kapılan gencin cansız bedeni 5 saat sonra bulundu
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Denizde akıntıya kapılan gencin cansız bedeni 5 saat sonra bulundu

Denizde akıntıya kapılan gencin cansız bedeni 5 saat sonra bulunduAYDIN'ın Kuşadası ilçesinde 16 yaşındaki Atakan Aygören, serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapılıp, gözden kayboldu.

01.07.2020 17:24 | Son Güncelleme: 01.07.2020 17:31

Denizde akıntıya kapılan gencin cansız bedeni 5 saat sonra bulundu

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde 16 yaşındaki Atakan Aygören, serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapılıp, gözden kayboldu. Sahil Güvenlik ekipleri, 5 saat süren arama-kurtarma çalışmasın ardından Aygören'in suyun 5 metre dibinde cansız bedenine ulaştı.

İzmir'den Kuşadası'nda tatil yapmak için gelen lise öğrencisi Atakan Aygören, bugün saat 11.00 sıralarında serinlemek için Davutlar Mahallesi'ndeki SGK Sitesi'nin plajında denize girdi. Arkadaşlarıyla denizde yüzen Aygören, daha sonra akıntıya kapıldı. Suya batıp çıkarak çırpınan Aygören, bir süre sora suda kayboldu. Çevredekiler durumu plaj cankurtaranı ile polise bildirdi. Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yardım istendi. Sahil Güvenlik botu ile olay yerine gelen dalgıçlar, Aygören için arama-kurtarma çalışması başlattı. Sahil Güvenlik ekipleri, 5 saat boyunca denizde dalgıçlarla, havadan ise helikopterle kıyı şeridini taradı. Yapılan detaylı araştırmanın ardından Dalış Emniyet Güvenlik Komutanlığı'nda görev yapan dalgıçlar, gencin cansız bedenine kıyıdan 100 metre mesafede denizin 5 metre dibinde ulaştı. Savcı ve polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Aygören'in cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Denizde akıntıya kapılan gencin cansız bedeni 5 saat sonra bulundu

Kaynak: DHA

Manşet

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