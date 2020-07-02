Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Urla'da kutlandı Türk denizcilik tarihinin dönüm noktası olan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı 94.yıl dönümünde Urla'da törenle kutlandı.

Urla İskele Atatürk Anıtı'nda gerçekleşen törene, Urla Kaymakamı ve Urla Belediyesi Başkan Vekili Önder Can, Garnizon Komutanı Albay Şevket Üntaç Ekim, Urla Cumhuriyet Başsavcısı Tuncay Çelik, İlçe Emniyet Müdürü Güray Aksüt, İlçe Milli Eğitim Müdürü İzzet Gündüz, Siyasi Parti Temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşları ve Oda Başkanları katıldı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından Kaymakam Önder Can ve Garnizon Komutanı Albay Şevket Üntaç Ekim tarafından Deniz Şehitleri Anısına denize çelenk bırakıldı. Kaynak: Bültenler