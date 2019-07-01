Denizcilik ve Kabotaj Bayramı - ÇANAKKALE/BALIKESİR/

Çanakkale'de, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla deniz şehitleri anısına suya çelenk bırakıldı.

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Çanakkale Liman Başkanı İsmail Gümüş, törende yaptığı konuşmada, Kabotaj Kanunu'nun 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe girdiğini hatırlattı.

Kabotaj'ın bir devletin kendi limanları arasında yük ve yolcu taşıma hakkı olduğunu ifade eden Gümüş, şunları kaydetti:

"20 Nisan 1926 tarihinde TBMM'de kabul edilen kabotaj kanunuyla Türklere ait olmayan gemilerin, Türk sahillerinde yük ve yolcu taşımacılığının önüne geçilmiştir. Bu nedenle Kabotaj Bayramı'mızı bütün halkımızla daha büyük bir coşkuyla kutlamaktayız. Deniz bereket ve refah demektir. Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı olarak denizcilikle ile ilgili bir çok çalışmalar yapılmaktadır. Bunlardan biri ise Türk bayraklı gemilerin yurt dışında tutulmalarına yönelik karara yönelik çalışmalardır. Bunun sonucunda 2009 yılında beyaz listeye geçilmiştir. Bu başarı sayesinde Türk Deniz Ticaret Filosu'nun ulusalar arası alanda itibarı artarak daha avantajlı konuma gelinmiştir."

Başkan İsmail Gümüş, şuanda filoda 13 bin 746 adet Türk bayraklı gemi bulunduğunu sözlerine ekledi.

Katılımcılar, törenin ardından "Alınteri-8" isimli feribot ile denize açılarak deniz şehitleri anısına suya çelenk bıraktı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait römorkörler tarafından boğazda su gösterisi gerçekleştirildi.

Törene, Çanakkale Vali Yardımcısı Celil Ateşoğlu, Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürü Ahmet Selçuk Sert, Belediye Başkanvekili İrfan Mutluay, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektör Vekili Prof. Dr. Süha Özden, Çanakkale Deniz Müzesi Komutanı Deniz Albay Cem Edip Avcı, Sahil Güvenlik Grup Komutanı Yarbay Alpaslan Baysal ile GESTAŞ Genel Müdürü Volkan Uslu katıldı.

Kaynak: AA