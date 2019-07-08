"Denizaltı yangınında ölen Rus askerler küresel felaketi önledi"
Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın yaveri Sergey Pavlov, Kuzey Kutbu yakınlarında, içinde nükleer reaktör bulunan bir denizaltıda çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden Rus askerlerin fedakarca davranarak dünya çapında bir felaketi önlediğini söyledi
Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın yaveri Sergey Pavlov, Kuzey Kutbu yakınlarında, içinde nükleer reaktör bulunan bir denizaltıda çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden Rus askerlerin fedakarca davranarak dünya çapında bir felaketi önlediğini söyledi.
Haftasonu St. Petersburg kentinde düzenlenen sade cenaze töreninde 14 askerin toprağa verilmesinin ardından konuşan Pavlov, "Kendi hayatları pahasına yoldaşlarının hayatlarını ve denizaltını kurtarmak ve küresel çapta bir felaketi önlemek için fedakarlık yaptılar. Bencilce olmayan tutum sergilediler. Hepsi bir ve aynı kaderi paylaşıyor." ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
Son Dakika Haberleri
23:57 DHA DIŞ – (BOSNA HERSEK) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BULGARİSTAN BAŞBAKANI BOYKO BORİSOV İLE GÖRÜŞTÜ
23:52 DHA DIŞ - (BOSNA HERSEK) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SLOVENYA CUMHURBAŞKANI BORUT PAHOR İLE GÖRÜŞTÜ
23:48 DHA DIŞ – (BOSNA HERSEK) EMİNE ERDOĞAN, BAŞÇARŞI ZIYARETİNDE, VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ, FOTOĞRAF...