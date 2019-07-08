"Denizaltı yangınında ölen Rus askerler küresel felaketi önledi"

Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın yaveri Sergey Pavlov, Kuzey Kutbu yakınlarında, içinde nükleer reaktör bulunan bir denizaltıda çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden Rus askerlerin fedakarca davranarak dünya çapında bir felaketi önlediğini söyledi.

Haftasonu St. Petersburg kentinde düzenlenen sade cenaze töreninde 14 askerin toprağa verilmesinin ardından konuşan Pavlov, "Kendi hayatları pahasına yoldaşlarının hayatlarını ve denizaltını kurtarmak ve küresel çapta bir felaketi önlemek için fedakarlık yaptılar. Bencilce olmayan tutum sergilediler. Hepsi bir ve aynı kaderi paylaşıyor." ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle