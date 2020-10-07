Deniz Zeyrek kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Deniz Zeyrek hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler
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Deniz Zeyrek kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Deniz Zeyrek hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler

07.10.2020 21:47 | Son Güncelleme: 07.10.2020 21:51
Deniz Zeyrek kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Deniz Zeyrek hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler

Açık oturum programlarına katılan Deniz Zeyrek merak ediliyor. Peki Deniz Zeyrek kimdir, nerelidir, kaç yaşında, mesleği nedir? Hayatı ve biyografisi hakkında tüm bilgiler yazımızda...

Gazeteci ve köşe yazarı Deniz Zeyrek'in hayatı ve biyografisi çok merak edilmektedir. Peki Deniz Zeyrek kimdir, aslen nereli, görevi nedir, mesleği ne, hangi kanallarda açık oturuma katılıyor?

DENİZ ZEYREK KİMDİR?

Deniz Zeyrek 10 Ekim 1972, Susuz, Kars doğumlu Türk gazeteci, köşe yazarı.

Deniz Zeyrek doğum tarihi : 10 Ekim 1972

Deniz Zeyrek kaç yaşında : 47 yaşında

Deniz Zeyrek nereli : Susuz - Kars

Deniz Zeyrek mesleği ne : Gazeteci, köşe yazarı

Deniz Zeyrek burcu ne : Terazi

Deniz Zeyrek evli mi : Evet, 1 çocuğu var.

Deniz Zeyrek, Gürcistan göçmeni Terekeme kökenli bir ailede dünyaya gelmiştir. Gazetecilik yaşamına 1994 yılında Evrensel'de başlamış, ardından 1996 yılında Radikal'de haber müdürlüğü, Ankara temsilciliği, Ankara istihbarat şefliği ve diplomasi muhabirliği görevlerinde bulunmuştur. Yaptığı iki haberden dolayı 2003 yılında Sedat Simavi Ödülleri'nin övgü ödülüne layık görülmüştür. Radikal kapatıldıktan sonra 2013'te Hürriyet gazetesine geçerek Ankara temsilciliği yapan Zeyrek, Doğan Medya Grubu'nun Demirören Holding'e satılmasının ardından CNN Türk'te yayınlanan Parametre programındaki görevine, iki hafta sonra da Hürriyet'teki köşesine son verilmiştir. 2018 yılında Sözcü gazetesine geçmiş olup yazılarına burada devam etmektedir.

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