Deniz Zeyrek kimdir? Deniz Zeyrek kaç yaşında, nereli? Deniz Zeyrek hayatı ve biyografisi!
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Deniz Zeyrek kimdir? Deniz Zeyrek kaç yaşında, nereli? Deniz Zeyrek hayatı ve biyografisi!

23.09.2020 22:07 | Son Güncelleme: 23.09.2020 22:10
Deniz Zeyrek kimdir? Deniz Zeyrek kaç yaşında, nereli? Deniz Zeyrek hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Deniz Zeyrek izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Deniz Zeyrek kaç yaşında, nereli? Deniz Zeyrek hayatı ve biyografisi! Deniz Zeyrek kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Deniz Zeyrek hakkında araştırmalar yapılıyor. Deniz Zeyrek kimdir? Deniz Zeyrek kaç yaşında, nereli? Deniz Zeyrek hayatı ve biyografisi!

DENİZ ZEYREK KİMDİR?

Doğum tarihi: 10 Ekim 1972

Kaç yaşında: 47yaşında

Meslek: Gazeteci, köşe yazarı

Deniz Zeyrek, Gürcistan göçmeni Terekeme kökenli bir ailede dünyaya gelmiştir. Gazetecilik yaşamına 1994 yılında Evrensel'de başlamış, ardından 1996 yılında Radikal'de haber müdürlüğü, Ankara temsilciliği, Ankara istihbarat şefliği ve diplomasi muhabirliği görevlerinde bulunmuştur. Yaptığı iki haberden dolayı 2003 yılında Sedat Simavi Ödülleri'nin övgü ödülüne layık görülmüştür. Radikal kapatıldıktan sonra 2013'te Hürriyet gazetesine geçerek Ankara temsilciliği yapan Zeyrek, Doğan Medya Grubu'nun Demirören Holding'e satılmasının ardından CNN Türk'te yayınlanan Parametre programındaki görevine, iki hafta sonra da Hürriyet'teki köşesine son verilmiştir. 2018 yılında Sözcü gazetesine geçmiş olup yazılarına burada devam etmektedir.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.9.2020 22:10:52. #1.15#
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