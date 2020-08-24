Deniz Zeyrek kimdir? Deniz Zetrek nereli? Deniz Zeyrek evli mi?
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Deniz Zeyrek kimdir? Deniz Zetrek nereli? Deniz Zeyrek evli mi?

Deniz Zeyrek, deneyimli gazeteci, Ekrem İmamoğlu'nun sözlerinin çarpıtılmasına yönelik köşe yazısı epey ses getirdi. Bununla birlikte Deniz Zeyrek kimdir, kaç yaşındadır, nerelerde merak edilmeye başlandı.

Deniz Zeyrek kimdir? Deniz Zetrek nereli? Deniz Zeyrek evli mi?
24.08.2020 14:09 | Son Güncelleme: 24.08.2020 14:13

Gazeteci, yazar, köşeyazarı Deniz Zeyrek nereli? Deniz Zeyrek evli mi? Merak edilen tüm soruların yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.

DENİZ ZEYREK KİMDİR?

Deniz Zeyrek, Gürcistan göçmeni Terekeme kökenli bir ailede dünyaya gelmiştir. Gazetecilik yaşamına 1994 yılında Evrensel'de başlamış, ardından 1996 yılında Radikal'de haber müdürlüğü, Ankara temsilciliği, Ankara istihbarat şefliği ve diplomasi muhabirliği görevlerinde bulunmuştur. Yaptığı iki haberden dolayı 2003 yılında Sedat Simavi Ödülleri'nin övgü ödülüne layık görülmüştür. Radikal kapatıldıktan sonra 2013'te Hürriyet gazetesine geçerek Ankara temsilciliği yapan Zeyrek, Doğan Medya Grubu'nun Demirören Holding'e satılmasının ardından CNN Türk'te yayınlanan Parametre programındaki görevine, iki hafta sonra da Hürriyet'teki köşesine son verilmiştir. 2018 yılında Sözcü gazetesine geçmiş olup yazılarına burada devam etmektedir.

Deniz Zeyrek kimdir? Deniz Zetrek nereli? Deniz Zeyrek evli mi?

DENİZ ZEYREK EVLİ Mİ?

Sedat Simavi Gazetecilik Ödülü sahibi olan Deniz Zeyrek, evli ve 1 çocuk sahibidir.Deniz Zeyrek, Radikal'in kapanmasından sonra Hürriyet'te köşe yazarı olarak devam etmeye başladı.Doğan Medya Grubu'nun mart ayında Demirören Holding'e satılmasının ardından Hürriyet gazetesinde başlayan işten çıkarma süreci başladı. Gazeteden ayrılan son isim, bir dönem Ankara Temsilciliği de yapan Deniz Zeyrek oldu. Ankara Temsilciliği görevinden alınmasının ardından haftada iki gün yazdığı köşe yazılarıyla Hürriyet'e devam eden Deniz Zeyrek, gazeteden gönderildi.Deniz Zeyrek 19 Kasım 2018 itibariyle Sözcü'de köşe yazarı olarak devam etmeye başladı.

Deniz Zeyrek kimdir? Deniz Zetrek nereli? Deniz Zeyrek evli mi?

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