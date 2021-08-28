Deniz ürünleri helal mi?

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, vatandaşlardan gelen dini soruları yanıtlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'ının fetva veren Din İşleri Yüksek Kurulu midye, karides, kalamar, kurbağa gibi deniz canlıları için açıklama yaptı. Peki Yengeç, ıstakoz, karides, kalamar, midye, kurbağa vs. gibi deniz ürünleri yenmesi haram mıdır? Deniz ürünleri helal mi? İşte Diyanet'in açıklaması...

Deniz ürünleri helal mi? sorusunun yanıtı Diyanet'in açıklamalarının ardından merak edilen konuları arasında yer alıyor. Dini konularda araştırma yapanlar deniz ürünleri helal mi konusunda detaylı incelemeler yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı vasıtasıyla Deniz ürünleri helal mi konusunda fetva yayınladı. Peki, Deniz ürünleri helal mi? İşte, detaylar

DENİZ ÜRÜNLERİ HELAL Mİ?

Diyanet İşleri Başkanlığı, yayımladığı fetva ile midye, karides, kalamar, yengeç, ıstakoz gibi deniz hayvanlarının 'helal olmadığını' belirtti.

Diyanet İşleri Başkanlığı;

Diyanet İşleri Başkanlığı; "Yengeç, kalamar, ıstakoz, karides, midye, kurbağa vb. gibi deniz ürünleri yenilebilir mi?" sorusuna tartışma yaratacak bir yanıt verdi. İsmi geçen deniz hayvanlarının 'helal olmadığını' ifade eden Diyanet'in bu açıklaması kamuoyunca çokça tartışıldı. Açıklamaya destek verenler olduğu gibi karşı çıkanlar da eleştirilerini yöneltti.

Diyanet'ten yapılan açıklama şöyle:

Kur'an-ı Kerim'de, denizden elde edilecek yiyeceklerin helal olduğu bildirildi. (Mâide, 5/96; Fâtır, 35/12). Hz. Peygamber de (s.a.s.), Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Denizin suyu temiz, ölüsü helaldir." (Ebû Dâvud, Tahâret 41) buyurdu. Hanefi mezhebi, zikredilen naslarda helal olduğu belirtilen "deniz hayvanları" ifadesi ile balık türünün kastedildiği, dolayısıyla balık sınıfına girmeyecek midye, karides, kalamar, yengeç, ıstakoz gibi deniz hayvanlarının helal olmadığı görüşünü benimsemiştir (Kâsânî, Bedâi', V, 35).

Şafii mezhebinde, konu ile ilgili şöyle bir ayrım yapılmıştır: Deniz canlıları sadece suda yaşayabiliyor veya sudan çıktığında boğazlanmış hayvan gibi kısa sürede ölüyorsa, şekline ve de ölüm durumuna bakılmaksızın yenmesi helaldir.

Ancak aslen suda yaşayan fakat karada yaşayabilme özelliğine de sahip olan hayvanlara gelince bunlardan eti yenilen kara hayvanlarına benzeyenlerin yenmesi, boğazlanması şartı ile helal, eti yenmeyenlere benzeyenlerin yenmesi ise haramdır. Buna göre kurbağa, yengeç, kaplumbağa veya su yılanının yenmesi helal değildir (Remlî Nihayetu'l-Muhtac, VIII, 113,150-152.) Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.