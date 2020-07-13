Deniz Tuzcuoğlu'nun yeni teklisi "İzmir'de Yoksun" yayınlandı Dört X Dört'ün Deniz Tuzcuoğlu, bir yandan solo çalışmalarına devam ediyor. Deniz Tuzcuoğlu, üçüncü solo çalışması "İzmir'de Yoksun"u müzikseverlerin beğenisine sundu

Sözü ve müziği kendisine, düzenlemesi kendisi ve Alp Tiner'e ait parça, koronavirüs önlemleri kapsamında, sosyal mesafenin korunduğu bugünlerde, müzisyenin evinde kaydedildi. Şarkının klibi İzmir'de, Berat Dede yönetmenliğinde çekildi.

& ;Deniz Tuzcuoğlu'nun yeni teklisi "İzmir'de Yoksun"da, gitarları Alp Tiner çaldı, parçaya cajon ve marakas eklendi, mix ve mastering Timuçin Aksüer tarafından yapıldı. Şarkının İzmir görüntülerinden oluşan klibinin görüntü yönetmenliğini Abdullah Keleş üstlenirken, klipte Alp Tiner ve Buğu İrem Kaymakçı da yer aldı. Deniz Tuzcuoğlu'nun yeni tekli fotoğrafları Ayşe Gencosmanoğlu'na, kapak tasarımı İlkay Canaydın'a ait.

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Deniz Tuzcuoğlu'nun 3. teklisi "İzmir'de Yoksun" tüm dijital platformlarda yayında!

Kaynak: Snob Magazin