Deniz tutkunları Kandıra'da sezonu açtı
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Deniz tutkunları Kandıra'da sezonu açtı

İhlas Haber Ajansı / Harun Yıldız - Haberler | Güncel

Deniz tutkunları Kandıra'da sezonu açtı Karadeniz'in serin sularına kulaç atarak keyif yaptılar Kocaeli'nin önemli turistik ilçesi Kandıra'da tam kapanma döneminin sona ermesinin ardından güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, Karadeniz'in serin sularına kendini bırakarak deniz sezonunu açtı.

Deniz tutkunları Kandıra'da sezonu açtı

Karadeniz'in serin sularına kulaç atarak keyif yaptılar

KOCAELİ - Kocaeli'nin önemli turistik ilçesi Kandıra'da tam kapanma döneminin sona ermesinin ardından güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, Karadeniz'in serin sularına kendini bırakarak deniz sezonunu açtı.

Koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan kademeli normalleşme sürecinde Kocaeli'nin önemli turizm merkezlerinden olan Kandıra ilçesindeki plajlar vatandaşları ağırlamaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 18 günlük tam kapanma döneminin sona ermesinin ardından geçilen kademeli normalleşme sürecinde sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, sahil kesimlerine kendilerini atarak Karadeniz'in serin sularının keyfini sürdü. Vatandaşların bazıları yüzmek için plajlara giderken, bazı vatandaşlar ise piknik yaparak güzel hava ve denizin tadını çıkardı.

"Attık kendimizi denize"

Güzel havayı görünce ailesi ile birlikte denize geldiğini söyleyen İlyas Mutlu, "Hava güzel, deniz biraz soğuk ama yine eşimle beraber hafta tatilinde geldik. Soğuk olmasına rağmen girdik, gayet güzel stresimizi attık. Bayağıdır çıkamıyoruz evlerden. Çalışmaya devam ediyoruz fakat gezmeler yasak olduğu için bunaldık, attık kendimizi denize. Sosyal mesafe kurallarına uyarak dışarıda maskemizi takıyoruz, şu anda denizden çıktık. Kurallara uyuyoruz, herkesi de uymaya davet ediyoruz" dedi.

"Biraz oturalım, piknik yapalım diye geldik"

Plaja ailesi ile birlikte piknik yapmak için geldiğini ifade eden Emine Bilgin, "İçeride bunaldık kapanma döneminde. Güzel havayı gördük açıkçası biz de biraz çıkalım dedik çocuklar da bunaldı. Öyle bir geldik ama güzelmiş, herkes denize giriyormuş. Biz girmedik, biraz oturalım, piknik yapalım diye geldik. Herkes giriyor bundan sonra gireriz, biz burada oturuyoruz" diye konuştu.

"Buraya geldim, böyle gördüm içim bir huzur doldu"

Tam kapanma döneminden sonra denize gelmenin kendisini rahatlattığını belirten Burak Borlak isimli vatandaş, "Bu kapanma sürecinde canımız gerçekten çok sıkıldı çünkü insanlar harbiden daraldı. Bugün buraya geldim, böyle gördüm içim bir huzur doldu ne yalan söyleyeyim. Geldik buraya arkadaşlarımızla birlikte su güzel, burada piknik falan yapıyoruz işte. Artık düzelmesini umuyorum yani. Kuralla uyarak buradayız maskemizi oturduğumuz zaman takıyoruz. Su biraz soğuk şu an geç geldik belki ondan olabilir" şeklinde konuştu.

Deniz tutkunları Kandıra'da sezonu açtı
Deniz tutkunları Kandıra'da sezonu açtı
Deniz tutkunları Kandıra'da sezonu açtı
Deniz tutkunları Kandıra'da sezonu açtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Harun Yıldız

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