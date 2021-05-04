Deniz Tezcan kimdir? Özgür Deniz Tezcan kaç yaşında, nereli? Özgür Deniz Tezcan biyografisi!
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Deniz Tezcan kimdir? Özgür Deniz Tezcan kaç yaşında, nereli? Özgür Deniz Tezcan biyografisi!

Deniz Tezcan kimdir? Özgür Deniz Tezcan kaç yaşında, nereli? Özgür Deniz Tezcan biyografisi!
Haberler.com / Sümeyye Trabzon - Haberler | Gündem

2015 yılından bu yana Koç Üniversitesi Hastanesi'nde çalışıyor. Zehirli deniz canlıları ile ilgili bilimsel çalışmaları oldu. Yurt dışı hakemli dergilerde bilimsel makaleleri yayınlandı. "Denizciler için Pratik Sağlık Rehberi" isimli kitabı Naviga Yayınevi tarafından yayımlanan Deniz Tezcan kimdir? Özgür Deniz Tezcan kaç yaşında, nereli? Özgür Deniz Tezcan mesleği nedir? Özgür Deniz Tezcan hayatı ve biyografisi nedir?

2015 yılından bu yana Koç Üniversitesi Hastanesi'nde çalışıyor. Zehirli deniz canlıları ile ilgili bilimsel çalışmaları oldu. Yurt dışı hakemli dergilerde bilimsel makaleleri yayınlandı. "Denizciler için Pratik Sağlık Rehberi" isimli kitabı Naviga Yayınevi tarafından yayımlanan Deniz Tezcan kimdir? Özgür Deniz Tezcan kaç yaşında, nereli? Özgür Deniz Tezcan mesleği nedir? Özgür Deniz Tezcan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

ÖZGÜR DENİZ TEZCAN KİMDİR?

1972 yılında Ankara'da doğdu. 1989'da TED Ankara Koleji'nden, 1997'de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Uzmanlık eğitimini 2002 yılında bitirdi ve İstanbul'a yerleşti. 2003 yılında Amerikan Hastanesinde çalışmaya başladı. 2015 yılından bu yana Koç Üniversitesi Hastanesi'nde çalışıyor. Zehirli deniz canlıları ile ilgili bilimsel çalışmaları oldu. Yurt dışı hakemli dergilerde bilimsel makaleleri yayınlandı. "Denizciler için Pratik Sağlık Rehberi" isimli kitabı Naviga Yayınevi tarafından yayımlandı. Naviga dergisi için denizcilikle ilgili popüler sağlık yazıları kaleme aldı. Mesleki çalışmalarının yanında MAREM ve TÜDAV'da gönüllü olarak çalışmakta, boş zamanlarını bu yıl 50. yaşını kutladığı teknesi Melmoth II ile doldurmaktadır.

Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü
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