Deniz Tekin kimdir? Deniz Tekin kaç yaşında, nereli? Şarkıcı Deniz Tekin Instagram, Twitter hesapları!

Ahmet Kaya'nın şarkılarını coverlayarak geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Deniz Tekin, yer aldığı projelerle de müzik dünyasında önemli adımlar attı. Deniz Tekin kimdir? Deniz Tekin kaç yaşında, nereli? Şarkıcı Deniz Tekin Instagram, Twitter hesapları! Deniz Tekin olayı nedir? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor.

Deniz Tekin kimdir? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Twitter'da gündeme gelen Deniz Tekin kaç yaşında, nereli? Deniz Tekin olayı nedir?

DENİZ TEKİN KİMDİR?

Deniz Tekin 7 Haziran 1997'de İzmir'de doğmuştur. Liseyi Gaziantep'de bitiren Deniz Tekin, üniversite eğitimi için İstanbul'a gelmiştir.

Müziğe, piyano ve yan flütle başlayan Tekin, Ortaokul ve Lise yıllarında çeşitli yerel gruplarda yer almış ve 16 yaşında bir kafede müzik yapmaya başlamıştır. Deniz Tekin dönemde, kayda aldığı coverları 'Daphead' kullanıcı adıyla internette paylaşmaya başlamıştır.

2015 yılında Ahmet Kaya'nın "Beni Vur" isimli şarkısına yaptığı coverla internette popüler olmaya başlamış Deniz Tekin, bu başarı sonrasında Sofar İstanbul çalışması olan "Böyle" klibinin yayına girmesiyle birlikte ünü hızla artmıştır.

2017 yılında henüz 19 yaşındayken dokuz şarkıdan oluşan "Kozakuluçka" albümünü yayınladı.

"Kozakuluçka" albümünde vokal performansının yanı sıra söz yazarı ve besteci olarak da öne çıkan Deniz Tekin söz yazarı olarak da kendisini kanıtladı.

Tüm düzenlemelerde kendisinin yanı sıra müzisyen arkadaşları Sezer Özdem, Ozan Fırat Tişkaya, Sinancan Yaren, Emin İnal ve Cem Ömeroğlu imzasını gördüğümüz Deniz Tekin'in "Kozakuluçka" albümü Oya Erkaya supervisorlüğünde bir yılda tamamlanırken, yapım tasarımını Gülbabamusic, Ahmetcan Taşdemir ve Cansın Angı üstlendi.

Albümde yer alan şarkılarının mixlerini Serkan Ayman ve Aras Tüysüz yaparken, Deniz Tekin, masteringde ise yine Aras Tüysüz ile çalıştı.

Deniz Tekin ilk albümünden ilk video klibi söz ve bestesi kendisine ait "Bende Bir Problem Var" şarkısına çekti. Çağlar Kanzık yönetmenliğinde kamera karşısına geçen Tekin, iki günde tamamlanan çekimler İstanbul'da gerçekleşti.

Deniz Tekin, Türkçe şarkıların yanı sıra İngilizce ve Fransızca coverlar da yapmaktadır.

Kozakuluçka Albümü:

1. Bende Bir Problem Var

2. İstikbal Mahkemeleri

3. Böyle

4. Depozito

5. Umurumda Değil

6. Bende Bir Problem Var (Akustik Versiyon)

7. Beni Vur (Akustik)

8. İzmir'de Bir Gün Batımı

9. Beni Vur (Piyanolu Akustik)

DENİZ TEKİN INSTAGRAM TWITTER HESAPLARI

Instagram hesabını dapheadizh kullanıcı adıyla kullanan başarılı sanatçı Deniz Tekin, Twitter hesabını ise dapheadsays kullanıcı adıyla kullanıyor.