Deniz sezonunu açan Buse Varol, peş peşe mayolu pozlarını paylaştı
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Deniz sezonunu açan Buse Varol, peş peşe mayolu pozlarını paylaştı

Haberler.com / Burak Akdoğan - Haberler | Magazin

4 ay önce ikinci çocuğunu kucağına alan Buse Varol, kısa sürede eski formuna döndü. Eşi Alişan'la birlikte gittiği lüks otelden paylaşım yapan Buse Varol, denizde verdiği mayolu pozlarıyla dikkat çekti.

2018 senesinde evlenen ve şubat ayında ikinci kez anne olan Buse Varol, kısa sürede eski formuna döndü. Çift, Alişan'ın programının bitmesiyle soluğu Antalya'da aldı.

POZLARINA YORUM VE BEĞENİ YAĞDI

Instagram'da 1,4 milyon takipçisi olan Buse Varol, tatil paylaşımı yapmayı da unutmadı. Kış Güneşi, Payitaht Abdülhamit gibi dizilerde rol alan oyuncu Buse Varol, denizin içinde verdiği pozlarla takipçilerinin beğenisini topladı. Takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutulan Varol'a "İki çocuğu sanki ben doğurdum" yorumları geldi.

Deniz sezonunu açan Buse Varol, peş peşe mayolu pozlarını paylaştı
Deniz sezonunu açan Buse Varol, peş peşe mayolu pozlarını paylaştı
Deniz sezonunu açan Buse Varol, peş peşe mayolu pozlarını paylaştı
Deniz sezonunu açan Buse Varol, peş peşe mayolu pozlarını paylaştı
Deniz sezonunu açan Buse Varol, peş peşe mayolu pozlarını paylaştı
Deniz sezonunu açan Buse Varol, peş peşe mayolu pozlarını paylaştı
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Burak Akdoğan
Haberler.com
Haber Yorumları (1)
AHMET GÜNDOĞDU: ne oldu yınemı parasız kaldınız.yussuzler.
Cevap Yaz 23 Yayından Kaldır
500
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Deniz sezonunu açan Buse Varol, peş peşe mayolu pozlarını paylaştı - Haberler Magazin
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