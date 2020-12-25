Deniz Seki'nin kulis şartı koşu bandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Deniz Seki'nin kulis şartı koşu bandı

25.12.2020 08:12 | Son Güncelleme: 25.12.2020 08:16
Deniz Seki'nin kulis şartı koşu bandı

DENİZ Seki, Instagram canlı yayınında Şeyda Coşkun'la zayıflama hikayesini anlattı.

DENİZ Seki, Instagram canlı yayınında Şeyda Coşkun'la zayıflama hikayesini anlattı. "Anneciğimin rahatsızlığı, hayatın getirdiği ağırlıklar omuzlarımda yük yaptı ve kilo aldım" diyen Seki, Coşkun'un hazırladığı program sayesinde 2 buçuk ayda 22 kilo verdi. Zayıflama sürecini anlatan şarkıcı, "Kilo verirken Şeyda günde 50-75 dakika yürütüyor. Başka spora izin vermiyor. Sokakta yürüyemezsem koşu bandımda yürüyorum. Gittiğim konserlerde de kulise koşu bandı istiyorum" dedi. Seki'nin 40'ıncı günden sonra zımba gibi bir vücuda sahip olduğunu söyleyen Şeyda Coşkun da sözlerine şöyle devam etti: "Kadının bacakları için photoshop diyorlar. Bacakları cidden ince. Bir karın vardı, o da gitti." AĞRI KESİCİ BİLE İÇMİYORUM Doğru beslenme ve spor ile ideal kilosuna kavuştuğunu ifade eden Deniz Seki, "Kesinlikle artık kilo almak yok. Kiloyu hiç yemek yemeyerek vermedim. Doğru yiyerek kilo verebileceğimi öğrendim" dedi. Günde 4 litre su içen ve evde yoğurdunu bile kendisi yaptığını söyleyen şarkıcı, "Antidepresan kullanıyordum. Uyuyamıyordum, uyku hapı alıyordum. Şimdi başım ağrıdığında bile ilaç almıyorum. Kendi kendimi yönetmeyi öğrendim" diye konuştu.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlana Fuat Oktay Cahit Özkan Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş
Magazin Gülben Ergen Furkan Palalı Birkan Sokullu Farah Zeynep Abdullah
Spor Mustafa Er Ersun Yanal Abdullah Avcı Malcolm Thomas İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Ankara Almanya İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Deniz Seki'nin kulis şartı koşu bandı | Haberler.com Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 08:21:12. #1.14#
title