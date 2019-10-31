Deniz Seki: 'Nerden Bileceksiniz' benim hayatımı anlatıyor!
Yeni albümünde yer alan Ahmet Kaya'nın Nerden Bileceksiniz şarkısına klip çeken Deniz Seki "yaşadıklarımı anlatan şarkı" dedi.
31.10.2019 17:46
Yeni albümünde yer alan Ahmet Kaya'nın Nerden Bileceksiniz şarkısına klip çeken Deniz Seki "yaşadıklarımı anlatan şarkı" dedi. 3.kitabı yazmaya hazırlanan Deniz Seki, annesi sorulduğunda duygulandı!
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Kaynak: DailyMotion.com
VİDEO: Deniz Seki: 'Nerden Bileceksiniz' benim hayatımı anlatıyor!