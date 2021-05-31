Deniz salyası nedir? Müsilaj ne demek?
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Deniz salyası nedir? Müsilaj ne demek?

Deniz salyası nedir? Müsilaj ne demek?
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Son dönemde Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Müsilaj ve deniz salyası kavramları, sosyal hayatın içinde çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Müsilaj nedir? Deniz salyası nedir? neden olur? İşte, Müsilaj kelimesin anlamı!

Yapışkan bir yapıya sahip olan müsilaj, deniz yüzeyinde yüzer hâlde olan balık yumurtalarını hapsederek yaşamalarına engel olur. Deniz içerisindeki hayvansal besini (zooplanktonu) içine hapsettiğinden larvaların beslenmelerini engeller Deniz salyası nedir? Müsilaj ne demek?

MÜSİLAJ NEDİR?

Müsilaj, hemen hemen tüm bitkiler ve bazı mikroorganizmalar tarafından üretilen kalın, yapışkan bir maddedir. Bu mikroorganizmalardan biri, müsilajı hareketleri için kullanan protistlerdir. Hareketlerinin yönü her zaman müsilaj salgısının tersidir. Polar bir glikoprotein ve bir ekzopolisakkarittir. Bitkilerdeki müsilaj, su ve gıdanın depolanmasında, tohum çimlenmesinde ve zar kalınlaşmasında rol oynar. Kaktüsler (ve diğer sukulentler) ve keten tohumları, özellikle zengin müsilaj kaynaklarıdır. Müsilaj, Kaykay ya da Deniz Salyası ismi ile de bilinmektedir.

Deniz salyası nedir? Müsilaj ne demek?

DENİZLERDEKİ MÜSİLAJIN DİĞER CANLILARA ETKİSİ

Yapışkan bir yapıya sahip olan müsilaj, deniz yüzeyinde yüzer hâlde olan balık yumurtalarını hapsederek yaşamalarına engel olur. Deniz içerisindeki hayvansal besini (zooplanktonu) içine hapsettiğinden larvaların beslenmelerini engeller. Deniz çayırlarının üzerini örtüp, dipteki bazı canlıların (midye, istiridye, tunikatlar gibi) ışıkla temasını kesip beslenmelerini ve solunumlarını engellediğinden canlı çeşitliliğini azaltır.

DENİZLERDEKİ MÜSİLAJIN OLUŞUMU VE PARÇALANMASI

Müsilaj, parçalanabilmek için suda çözünmüş oksijene ihtiyaç duyar. Sudaki oksijen seviyesinin dengelenebilmesi için önemli bir parametre suyun ideal sıcaklıkta olmasıdır. Ancak, küresel ısınma ve deniz sularının kirlenmesiyle (deniz kirliliğinin, bulanıklık oluşturup güneş ışınlarının daha fazla toplanıp ısı artışına sebep olması; oksidasyonu artırıp oksijen seviyesini düşürmesi gibi) beraber deniz suları ısınır ve oksijen seviyesi düşer.

Kirliliğin dünyaca kabul edilen üç fazı vardır:

1. Kirletici unsurlara dayanabilen türler kalır, dayanamayanlar ya ölür ya da ortamı terk eder.

2. Ortamda kalan dayanabilen türlerin fert adetlerinde patlamalar olur, tür çeşitliliği azalır.

3. Biyotik ortam abiyotik ortama, yani canlı ortam, cansız ortama dönüşür.

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