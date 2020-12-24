Deniz Naki kimdir, nereli? Deniz Naki hangi takımda?

Gündemden düşmeyen isimlerden biri olan Deniz Naki hakkında merak edilen soruların cevaplarını sizler için derledik.

DENİZ NAKİ KİMDİR?

Deniz Naki, 9 Temmuz 1989 Almanya doğumludur. Naki, FC Düren 77'de futbol hayatına başlamıştır. 1996'dan 2003'e kadar ise FC Düren-Niederau takımının altyapısındaydı. 2003'te Bayer Leverkusen'in altyapısına transfer oldu. 2007-08 sezonunda Leverkusen U-19 takımında forma giymeye başladı. 2008-09 sezonuna da Bayer Leverkusen II takımıyla başladı. 2013-14 sezonunun başında Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin teklifine evet diyen Naki, futbol kariyerinde ilk kez Almanya'nın dışına çıktı. Gençlerbirliği'nde ayrıldıktan sonra, Amed Sportif'te forma giydi.

DENİZ NAKİ HANGİ TAKIMDA?

Gençlerbirliği'nden ayrıldıktan sonra, eski takımı FC St. Pauli adı anılsa da Alman kulübe Naki'nin kulübe döneceği iddialarını reddetti. Sezon sonuna kadar kulüpsüz devam eden futbolcu, 2015-16 sezonunda TFF 2. Lig'de mücadele eden Amed'in teklifine olumlu yanıt vererek Türkiye'de kalma kararı aldı. 6 Eylül 2015'te Bucaspor ile oynanan maçla uzun süre sonra futbola geri döndü. İlk golünü Türkiye Kupası'nda Elazığspor'a kaydetti. Uzatmalarda attığı bu golle Amed Sportif gruplara kalma başarısını gösterdi. Naki, bütün grup aşaması maçlarında oynayıp bir gol kaydetti. Son 16'ya kalan takım Bursaspor'u 2-1 yenerken, Naki gollerden birine imza attı. Bu maçtan sonra sosyal medyada yaptığı açıklamalar nedeniyle, "sportmenliğe aykırı açıklamaları" ile "ayrımcılık ve ideolojik propaganda yaptığı" gerekçeleriyle Şubat 2016'da, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan 12 maçtan men cezası aldı. Bu nedenle takım tarihinin en önemli başarısı olan Türkiye Kupası çeyrek finalinde forma giyemedi.