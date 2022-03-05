Deniz Kuvvetleri'nde görevli dalgıçlar onarım ve kaynak faaliyetleri de yapıyor - Haberler

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Deniz Kuvvetleri'nde görevli dalgıçlar onarım ve kaynak faaliyetleri de yapıyor

İhlas Haber Ajansı, Huzeyfe Tarık Yaman - Genel
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Deniz Kuvvetleri'nde görevli dalgıçlar onarım ve kaynak faaliyetleri de yapıyor Deniz Kuvvetleri Komutanlığının İstanbul'daki Kurtarma Sualtı Komutanlığında görevli 1'inci sınıf dalgıçlar, su altında onarım ve kaynak faaliyetlerini de başarıyla yerine getiriyor.

İSTANBUL (İHA) - Deniz Kuvvetleri'nde görevli dalgıçlar onarım ve kaynak faaliyetleri de yapıyor

ANKARA - Deniz Kuvvetleri Komutanlığının İstanbul'daki Kurtarma Sualtı Komutanlığında görevli 1'inci sınıf dalgıçlar, su altında onarım ve kaynak faaliyetlerini de başarıyla yerine getiriyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının İstanbul'daki Kurtarma Sualtı Komutanlığında görevli 1'inci sınıf dalgıçların su altında onarım ve kaynak faaliyetlerini başarıyla yerine getirdiği görüntüleri sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaştı.

Yayınlanan videoda görevli dalgıçların su altında kaynak yaptığı anlar görüldü. MSB'nin paylaşımında, "Deniz Kuvvetlerimizin İstanbul'daki Kurtarma Sualtı Komutanlığında görevli 1'inci sınıf dalgıçlarımızın, pek çok önemli görevin yanı sıra su altında onarım ve kaynak faaliyetlerini de başarıyla yerine getirebildiğini biliyor muydunuz?" ifadeleri kullanıldı.

Deniz Kuvvetleri'nde görevli dalgıçlar onarım ve kaynak faaliyetleri de yapıyor

Deniz Kuvvetleri'nde görevli dalgıçlar onarım ve kaynak faaliyetleri de yapıyor

Deniz Kuvvetleri'nde görevli dalgıçlar onarım ve kaynak faaliyetleri de yapıyor

Deniz Kuvvetleri'nde görevli dalgıçlar onarım ve kaynak faaliyetleri de yapıyor

Deniz Kuvvetleri'nde görevli dalgıçlar onarım ve kaynak faaliyetleri de yapıyor

Deniz Kuvvetleri'nde görevli dalgıçlar onarım ve kaynak faaliyetleri de yapıyor

Deniz Kuvvetleri'nde görevli dalgıçlar onarım ve kaynak faaliyetleri de yapıyor

Deniz Kuvvetleri'nde görevli dalgıçlar onarım ve kaynak faaliyetleri de yapıyor

İhlas Haber Ajansı / Huzeyfe Tarık Yaman - Genel

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