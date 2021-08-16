Deniz Kuvvetleri Komutanlığının çıkarma gemisi iş makineleriyle Kastamonu'dan Sinop'a yola çıktı
Deniz Kuvvetleri Komutanlığının çıkarma gemisi, enkaz temizleme ve çevre düzenlemesine katılacak araçlarla Sinop'un Türkeli ilçesine doğru yola çıktı.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığının çıkarma gemisi, enkaz temizleme ve çevre düzenlemesine katılacak araçlarla Sinop'un Türkeli ilçesine doğru yola çıktı.
Kastamonu'nun Abana sahilinden TCGÇ-144 isimli çıkarma gemisine 7 adet iş makinesi yüklendi.
Sel felaketi nedeniyle kara yolu bağlantısı güçlükle yapılan Sinop'un Türkeli ilçesine yardım için giden Milli Savunma Bakanlığına ait çıkarma gemisi, yaklaşık 2 saatlik yolculuğun ardından iş makinelerini Türkeli'ne indirecek.
Araçlar, sel bölgesinde enkaz temizleme ve çevre düzenlemelerinde kullanılacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge