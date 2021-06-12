Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görev alacak erler yemin etti
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Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görev alacak erler yemin etti

Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görev alacak erler yemin etti
Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel

Deniz Kuvvetleri Komutanlığında (DKK) görev yapacak 2021 Yılı Mayıs Ayı 2'nci Grup mükellef erlerin yemin töreni, İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığında yapıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığında (DKK) görev yapacak 2021 Yılı Mayıs Ayı 2'nci Grup mükellef erlerin yemin töreni, İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığında yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, yemin törenine ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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