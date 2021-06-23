Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Vali İlhami Aktaş'ı Ziyaret Etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Vali İlhami Aktaş'ı Ziyaret Etti

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Vali İlhami Aktaş'ı Ziyaret Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan ÖZBAL, Vali İlhami AKTAŞ'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan ÖZBAL, Vali İlhami AKTAŞ'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Vali İlhami AKTAŞ tarafından karşılanan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan ÖZBAL, Valilik Ziyaretçi Şeref Defterini imzaladı.

Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Tayyar Ertem ve Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay'ın da bulunduğu ziyarette Vali İlhami AKTAŞ, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan ÖZBAL ile bir süre görüşerek sohbet etti.

Vali İlhami AKTAŞ, ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan ÖZBAL'a teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker İlham Aliyev Muharrem İnce Angela Merkel Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emel Sayın Şeyma Subaşı Rafet El Roman Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Şenol Güneş Yiğit Şardan Mustafa Cengiz Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Vali İlhami Aktaş'ı Ziyaret Etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.6.2021 17:33:18. #1.14#

title