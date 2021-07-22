Deniz Işın Coşkuner: Milli sosyal medya platformunda son aşamadayız

Türkiye'nin son dönemde ismi öne çıkan genç iş adamı Deniz Işın Coşkuner, üzerinde çalıştıkları yerli ve milli kodlama ile hayata geçirecekleri sosyal medya platformuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Coşkuner, milli sosyal medya platformunda son aşamaya geldiklerini söyledi.

Dünya sosyal medya platformları açısından adeta Amerika Birleşik Devletleri'ne mahkûm olmuş durumda. Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp gibi en çok kullanılan sosyal medya ve paylaşım ve iletişim uygulamaları ABD'li girişimciler tarafından hayata geçirildi ya da ileri görüşlü davranılarak ABD'li şirketler tarafından satın alındı veya satın alınması için görüşmeler sürdürülüyor.

ÇALIŞMALARDA SONA GELİNDİ

Genç iş adamı Deniz Işın Coşkuner bu durumdan rahatsızlığını dile getirerek, harekete geçtiklerini söyledi. Coşkuner, "Neden her konuda olduğu gibi teknoloji uygulamalarında da başka ülkelere bağlı kalalım. Birkaç milyon dolarlık bir yatırımla bundan birkaç yıl sonra milyar dolarlık markalar ortaya çıkarabiliriz. Bu konuda devletin desteğini de yanımızda görmek istiyoruz. Biz kendi öz sermayemizle milli bir sosyal medya platformu için çalışmalara başladık ve bu çalışmalarda sona geldiğimizi söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

"TREND LİSTESİNİN BENZERİ BİZDE DE OLACAK"

Genç iş adamı Deniz Işın Coşkuner, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

"Birçok sosyal medya uygulamasında olan ve birinde olup diğerinde olmayan özellikleri milli uygulamamızda bulunduracağız. Böyle anlattığımızda sanki başka platformların kopya edildiği algılanabilir ama günümüzde zaten ihtiyaçlar ve sunulan hizmetler birbirine benziyor. Örneğin Twitter 'da olan Trend Topic listesinin benzeri bizde de olacak. Ama hangi konu hangi il ya da ilçede kaç kişi tarafından kullanılmış, çok detaylı analitik verileri de görebilecek müşteriler.

İlk etapta paylaşımlarda 300 karakter sınırı ile link paylaşımına olanak sağlayan bir uygulama olacak. Ayrıca ses, görüntü ve fotoğraf paylaşmak da tek tuşla mümkün olacak. 2022 yılının başında beta olarak kullanıma sunduğumuzda umarım milletçe bu projeyi sahipleniriz"