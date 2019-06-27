Deniz Feneri Derneği kurban yardımlarını 30 ülkeye ulaştıracak

Deniz Feneri Derneği, bu yılki kurban organizasyonunu "Kurbanlarınız Yoksulların Bayramı Olsun" sloganıyla, Türkiye'nin yanı sıra 30 ülkede ve bölgede gerçekleştirecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, kurban hisse bedelini yurt dışı için 720 lira, yurt içi için bin 200 lira olarak belirleyen dernek, kurban vekalet ücretlerini ise Filistin için bin 700 lira, Balkanlar için 920 lira olarak kararlaştırdı.

Vekalet yoluyla kurbanlarını derneğe bağışlamak isteyen vatandaşlar, kurban bağışı için belirlenen ülkeler arasından dilediğini seçerek, oradaki ihtiyaç sahiplerine kurban yardımında bulunabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Avukat Mehmet Cengiz, kurbanların bir bölümünün Türkiye'de, bir bölümünün de yurt dışında açlık, yoksulluk ve iç çatışmaların yoğun olarak yaşandığı ülkelerde kesilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını belirtti.

Kurban Bayramı vesilesiyle dünyanın dört bir yanına dağılacak olan iyilik elçileri, cami, mescit, su kuyusu, eğitim merkezi, meslek edindirme kursu, yetimhane binası ve benzeri birçok projenin temellerini de bu ziyaretlerinde atacak.

Mülteci kampları, savaş, doğal afet, kronik açlık ve yoksulluk bölgeleri ile yaşlılar, kimsesizler, dullar, yetimhaneler, okullar ve hastanelere öncelik verecek olan dernek, bu kapsamda, Suriye, Filistin, Somali, Kenya, Yemen, Bangladeş ve Arakan'ı ön planda tutacak.

Ayrıca dernek, Türkiye'nin yanı sıra 30 ülkede 30 bin yetime bayramlık kıyafet yardımında bulunmayı planlıyor. Yetim çocuklara, 150 lira karşılığında bir bayramlık hediye edebilecek olan hayırseverler, dilerlerse "BAYRAMLIK" yazıp 5560'a mesaj göndererek projeye 10 lira destekte bulunabilecekler.

"Kesilen kurbanlar ihtiyaç sahiplerine elden dağıtılacak"

Kurbanlıklar, dernek görevlilerince kesim yapılacak ülke ve bölgelerde, kurban olma özelliklerine uygun olarak satın alınacak. Kurbanlıklar, İslami usullere uygun olarak kesilecek. Kesilen kurbanlar ihtiyaç sahiplerine elden dağıtılacak.

Kurban kesimlerinin gerçekleştiğine dair bilgi ise kısa mesajla vekalet sahiplerine iletilecek. Ayrıca, kurban kesimi sırasında çekilen videonun linki de vekalet sahiplerinin cep telefonuna gönderilecek.

Yardımda bulunmak isteyen kişiler, derneğin merkezlerinden, internet sitesinden ya da telefon numarasından detaylı bilgi alarak, kurban bağışında bulunabilecekler.

Kaynak: AA