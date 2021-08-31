Deniz Can Aktaş Yeni Adresi Belli Oldu! İşte Yeni Projesi...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Deniz Can Aktaş Yeni Adresi Belli Oldu! İşte Yeni Projesi...

Deniz Can Aktaş Yeni Adresi Belli Oldu! İşte Yeni Projesi...
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Deniz Can Aktaş'ın yeni projesi... Menajerimi Ara dizisinde Ahsen Eroğlu ile partnerliği genç izleyiciler tarafından çok sevilen Deniz Can Aktaş'ın yeni dizisi belli oldu! İşte detaylar...

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Star Tv'de geçtiğimiz sezon yayınlanan fransız yapımı Dix Pour Cent dizisinden uyarlanan Menajerimi Ara dizisinin genç oyuncusu Deniz Can Aktaş yeni sezonda hangi dizide hangi kanalda ekrana gelecek belli oldu. Menajerimi Ara dizisinde Ahsen Eroğlu ile uyumu ile genç kızlarının sevgilisi Barış karakterine hayat vererek yıldızını parlatan Deniz Can Aktaş yeni sezonda kariyerini belirledi.

Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman gibi isimlerin yer aldığı Menajerimi Ara dizisi bu sezon ekranlara veda etmişti. Dizinin genç oyuncusu Deniz Can Aktaş hangi projeyle ekrana gelecek merak ediliyordu. Büyük bir hayran kitlesini yaratan Deniz Can Aktaş yeni sezonda oldukça fazla dizi ve sinema teklifi aldı. Deniz Can Aktaş gelen teklifleri değerlendirerek kararını verdi.

Menajerimi Ara dizisinin yıldız ismi Deniz Can Aktaş yeni sezonda tercihini diziden yana yapmayarka şaşırttı. Deniz Can Aktaş yeni sezonda tiyatro ile sevenlerinin karşısına çıkmayı hedefliyor. Deniz Can Aktaş yeni sezonda Rome ve Juliet oyununda başrolü oynayacak. Deniz Can Aktaş Romeo rolü ile sevenlerinin karşısına çıkmak için sıkı bir şekilde hazırlanıyor.

Deniz Can Aktaş Yeni Adresi Belli Oldu! İşte Yeni Projesi...
Deniz Can Aktaş Yeni Adresi Belli Oldu! İşte Yeni Projesi...

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Mehmet Nuri Hulusi Akar Sultan Alparslan
Magazin Alişan Müge Anlı Gülben Ergen Deniz Akkaya
Spor Marcao Cristiano Salih Uçan Fatih Terim Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Deniz Can Aktaş Yeni Adresi Belli Oldu! İşte Yeni Projesi... - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 20:22:35. #1.16#

title