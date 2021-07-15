Deniz Can Aktaş ile Hafsanur Sancaktutan aşklarını ilan etti
Menajerimi Ara adlı dizide Barış karakterini canlandıran Deniz Can Aktaş, meslektaşı Hafsanur Sancaktutan ile geçen yıldan bu yana birliktelik yaşıyor.
Menajerimi Ara adlı dizide Barış karakterini canlandıran Deniz Can Aktaş, meslektaşı Hafsanur Sancaktutan ile geçen yıldan bu yana birliktelik yaşıyor. İkili 'Aşk Ağlatır' dizi setinde birlikte oynamıştı.
İşte 21 yaşındaki Hafsanur ile 27 yaşındaki Deniz Can'ın sosyal medya gündemine bomba gibi düşen pozları..
Kaynak: Hürriyet