Deniz Can Aktaş ile Hafsanur Sancaktutan aşklarını ilan etti
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Deniz Can Aktaş ile Hafsanur Sancaktutan aşklarını ilan etti

Deniz Can Aktaş ile Hafsanur Sancaktutan aşklarını ilan etti
Hürriyet - Haberler | Magazin

Menajerimi Ara adlı dizide Barış karakterini canlandıran Deniz Can Aktaş, meslektaşı Hafsanur Sancaktutan ile geçen yıldan bu yana birliktelik yaşıyor.

Menajerimi Ara adlı dizide Barış karakterini canlandıran Deniz Can Aktaş, meslektaşı Hafsanur Sancaktutan ile geçen yıldan bu yana birliktelik yaşıyor. İkili 'Aşk Ağlatır' dizi setinde birlikte oynamıştı.

İşte 21 yaşındaki Hafsanur ile 27 yaşındaki Deniz Can'ın sosyal medya gündemine bomba gibi düşen pozları..

Kaynak: Hürriyet

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