Deniz Can Aktaş'ın aşkı Hafsanur Sancaktutan hakkında şok eden gerçek - Haberler Magazin
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Deniz Can Aktaş'ın aşkı Hafsanur Sancaktutan hakkında şok eden gerçek

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Deniz Can Aktaş'ın aşkı Hafsanur Sancaktutan hakkında şok eden gerçek

Ünlü oyuncu Deniz Can Aktaş, bir süredir meslektaşı Hafsanur Sancaktutan ile birliktelik yaşıyor. Aktaş'ın sevgilisi hakkında bilinmeyen gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar...

Deniz Can Aktaş, sadece 16 bölüm süren 'Aşk Ağlatır' adlı dizinin setinde tanıştığı Hafsanur Sancaktutan ile gözlerden uzak birliktelik yaşıyor.

'Son Yaz' dizisinde Yağmur karakterine hayat veren Hafsanur Sancaktutan'ın lisede okuduğu dönemde karate yaptığı ortaya çıktı.

Karatede siyah kuşakta yer aldığı öğrenilen güzel oyuncunun katıldığı maçlardan birçok madalya aldığı da ortaya çıktı.

Hafsanur Sancaktutan'ın bu yönünü ilk kez duyanlar büyük şaşkınlık yaşadı.

Deniz Can Aktaş'ın aşkı Hafsanur Sancaktutan hakkında şok eden gerçek

Deniz Can Aktaş'ın aşkı Hafsanur Sancaktutan hakkında şok eden gerçek

Deniz Can Aktaş'ın aşkı Hafsanur Sancaktutan hakkında şok eden gerçek

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Haber: Deniz Can Aktaş'ın aşkı Hafsanur Sancaktutan hakkında şok eden gerçek - Haberler Magazin
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